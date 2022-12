Tavalyhoz képest idén kevesebbet adományoznak és önkénteskednek a magyarok, karácsonykor pedig leginkább a gazdasági helyzet miatt tudnak kevésbé segíteni a rászorulókon – derült ki a Yettel kutatásából.

A legtöbben a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyerekeket, az állatmenhelyeket és a mélyszegénységben élőket segítenék, a fogyatékos személyeknek csupán tízből egy ember jótékonykodna, pedig Magyarországon minden 20. ember valamilyen fogyatékossággal él. Most akár úgy is segíthetünk nekik, hogy közben a szeretteinket is megajándékozzuk: a Yettel idén karácsonykor a KézenFogva Alapítvánnyal közösen praktikus videókkal „akadálymentesíti” az ajándékozást, a megtekintésekkel pedig a szervezet munkájához is hozzájárulhatunk.

Idén összességében kevesebben segítenek a rászorulóknak – derült ki a Yettel országos, reprezentatív kutatásából. Míg tavaly a megkérdezettek 88%-a nyilatkozott úgy, hogy valamilyen formában (adományozás vagy önkénteskedés) szokott jótékonykodni, idénre ez az arány 79%-ra csökkent. A legtöbben véletlenszerűen szoktak adományozni, és a pénzbeli adományok összege tavalyhoz képest nem változott: az esetek háromnegyedében alkalmanként 5000 forint alatt van az adományozott összeg.

A kifejezetten az idei karácsonyhoz kapcsolódó jótékonykodási terveket illetően a kitöltők kicsit több mint harmada (36%) tervez adományozni vagy önkénteskedni, míg körülbelül ugyanennyien vannak azok, akik még bizonytalanok a terveiket illetően. A válaszadók harmada nem tervez jótékonykodni, és a többségüket (52%) az tartja vissza, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben nem engedheti meg magának anyagilag a segélynyújtást, de sokaknak nincs rá ideje (29%), vagy félnek attól, hogy nem megbízható helyre kerül az adomány (21%).

És hogy kiket segítenénk a legszívesebben? Mintegy egyharmad (34%) az állami gondozásban élő gyermekeknek, 30-30 százalék a mélyszegénységben élőknek vagy az állatmenhelyeknek, 24 százalék pedig a daganatos betegségben élőknek. A fogyatékos személyeknek csupán 13% tervez idén segíteni – tavaly ez az arány 16% volt.

Pordán Ákos, a KézenFogva Alapítvány ügyvezetője szerint sajnos jellemző, hogy ez a csoport kevésbé van a fókuszban.

„Magyarországon minden huszadik ember, azaz közel félmillió személy valamilyen fajta fogyatékossággal él, mégsem látjuk őket ilyen gyakorisággal a mindennapjaink során, így a közösségi médiában, televízióban sem. Az elmúlt években sokat fejlődött a fogyatékos emberek megítélése, de még sokat kell tennünk a siker érdekében. Ennek egy fontos része, hogy legyen lehetőség a közvetlen kapcsolat megteremtésére.”

A fogyatékos emberek reprezentációjához igyekszik hozzájárulni a Yettel ünnepi kezdeményezése, amelyben a KézenFogva Alapítvánnyal együtt „akadálymentesítik” az ajándékozást. A legertekesebbajandek.yettel.hu oldalon olyan karácsonyi kártyák érhetők el, amelyek bárkinek ihletet adhatnak ahhoz, hogyan ajándékozzanak szeretteinknek idén közös élményeket, együtt töltött időt. Négy ötlet megvalósításához fogyatékossággal élő tartalomkészítők adnak segítséget podcast, illetve videó formájában. Mucsi Károly autista fiatalember a közös könyvklub indításához, Cservenka István értelmi sérült teniszező a közös sportoláshoz, Kiss Katalin látássérült pedig a közös főzéshez ad tippeket. A Wheelchairguy néven is ismert Fenyvesi Zoltán amatőr színész és influencer – aki a Yettel idei karácsonyi reklámfilmjének is egyik főszereplője – pedig az ismeretlen városok közös felfedezéséhez készített hangos útikönyvet.

A tartalmak megtekintése amellett, hogy a Yettel és a KézenFogva Alapítvány reményei szerint hozzájárul a fogyatékos emberek társadalmi reprezentációjához, egy jó ügyet is szolgál, a szolgáltató ugyanis minden megtekintés után adománnyal támogatja az Alapítványt, amit otthonokban élők támogatására és digitális akadálymentesítésre fordítanak.

„Gyakori tévhit, hogy csak a nagyobb pénzösszegek számítanak az alapítványoknak, pedig akár azzal is segíthetünk, ha nem anyagilag járulunk hozzá egy csoport életéhez. A Yettellel közös kampányunkban információkat közvetítünk minél több ember felé, ezzel megmutatva, hogy a fogyatékos emberek is ugyanúgy főznek, sportolnak vagy épp bejárják a várost, mint bárki más. Azzal, hogy velük közös élményeket szerzünk, nyitottabbak leszünk, ezzel is segítve az elfogadást”

– tette hozzá Pordán Ákos.

További információ: https://legertekesebbajandek.yettel.hu/

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!