Új, villámgyors 3D nyomtató és még számos fejlesztés a Formlabs-tól

Október 15-én a Formlabs bemutatta a Form 4L-t, a következő generációs, nagy formátumú műgyanta nyomtatóját, amely az asztali Form 4 sebességét, pontosságát és megbízhatóságát új mérettartományba emeli.

A Form 4L debütálása mellett a gyártó új SLS 3D nyomtatási alapanyagokat is piacra dobott és bejelentette a Formlabs nyomtatók alapanyag rendszerének megnyitását is, amely fejlesztések garantáltan tovább növelik majd a márka felhasználói bázisát.

A Form 4L nyomtatóval, az új SLS nyomtatóporokkal és az ökoszisztéma megnyitásával a gyártó azt a küldetését követi, hogy a Formlabs 3D nyomtatók felhasználóit minél több ötlet szabad megvalósítására képessé tegyék – mérettől, összetettségtől és alkalmazási céloktól függetlenül.

Form 4L: Nagy formátumú, villámgyors mSLA 3D nyomtató

A Form 4L és biokompatibilis változata, a Form 4BL ugyanarra a termelékeny Low Force Display™ (LFD) additív technológiára épül, mint az áprilisban bemutatott, asztali Form 4 és a Form 4B, azonban az L jelölésű gépek közel ötször nagyobb, 35,3 × 19,6 × 35 cm-es munkateret kínálnak. A villámgyors nyomtatómotornak köszönhetően a Form 4L valóban igény szerint, rekordidő alatt képes szállítani nagyléptékű prototípusokat, gyártóalkatrészeket és fröccsöntött minőségű végtermékeket; a legtöbb nagyméretű nyomat általában kevesebb mint hat órán belül elkészül vele. A Form 4L-ről magyarul a hazai forgalmazó, a FreeDee oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők, míg október 24-én a gyártó első kézből mutatja be a fejlesztést egy élő webináron során.

A Form 4L és 4BL bemutatójával egy időben a Formlabs két új, fejlett nyomtatóport is kiadott a szelektív lézerszinterezéssel dolgozó Form Fuse nyomtató rendszereihez. Az új Nylon 12 White Powder és a Nylon 12 Tough Powder tovább növelik a Form Fuse SLS nyomtató felhasználók lehetőségeit. Az új alapanyagok 10 kg-os kiszerelésben és újfajta, környezetkímélő csomagolásban kerülnek forgalomba.

Új SLS porok a Form Fuse 3D nyomtatókhoz

A Nylon 12 White Powder bemutatásával a Formlabs Form Fuse lett árkategóriájában az első SLS 3D nyomtató, amely fehér PA12 alapanyaggal is képes dolgozni. Hagyományosan a ~100 000 EUR alatti SLS nyomtatók eddig csak szürke árnyalatú, ezáltal könnyebben lézerezhető alapanyagokkal dolgoztak. Az új Formlabs Nylon 12 White Powder most a magasan legnépszerűbb SLS alapanyaguk már ismert mechanikai tulajdonságait új esztétikai lehetőségekkel, például orvosi alkalmazási célokkal és színezhetőséggel, festhetőséggel is ötvözi.

A Nylon 12 Tough Powder szintén az elterjedt Nylon 12 nyomtatóporra épít, amit a felhasználók visszajelzéseire és igényeire reflektálva fejlesztett tovább a gyártó. A Nylon 12 Tough Powder megnövelt hajlékonyságával felveszi a versenyt a legdrágább, ipari poros 3D nyomtatók alapanyagainak mechanikai tulajdonságaival. A magasabb szakadási nyúlás emellett tovább csökkenti a hosszú, vékony alkatrészek nyomtatásakor fenyegető vetemedés és pontatlanság lehetőségét. Az új alapanyag további előnye a mindössze 20%-os porfrissítési arány, amely tovább csökkenti a Form Fuse SLS nyomtatókkal gyártott alkatrészek költségét.

Kinyílik a Formlabs 3D nyomtatók alapanyagrendszere

2011-es indulása óta a Formlabs könnyen használható és következetes minőséget nyújtó 3D nyomtató megoldások fejlesztésére törekszik, hogy bárki egyszerűen megvalósíthassa velük elképzeléseit. Mindazonáltal a legszélesebb gyártói alapanyag kínálat sem fog tudni soha minden speciális kihívást lefedni. Ezért a harmadik nagy bejelentésük a Formlabs ökoszisztéma megnyitása volt, hogy nyomtatóikra az alkalmazások legszélesebb körében, a leginkább niche-nek számító alkalmazásokban is számítani lehessen. A nyílt alapanyagrendszer három pillérre épít:

Nyitott alapanyag mód: Nyomtatónként egyszeri díj ellenében elérhető és lehetővé teszi a szakértő felhasználók számára, hogy harmadik féltől származó anyagokat használjanak a Formlabs SLA és SLS gépein egyaránt.

PreForm Print Settings Editor: A Formlabs előkészítő szoftverén, a PreFormon keresztül új és ingyenes hozzáférést biztosít minden felhasználó számára a gyártói és a tanúsított alapanyagok nyomtatási beállításainak igény szerinti finomhangolásához.

Formlabs tanúsítvánnyal rendelkező alapanyagok: A jövőben válogatott, harmadik féltől származó alapanyagok nyomtatását is elérhetővé teszik előre hangolt nyomtatási profilokkal, hogy olyan speciális alkalmazási területeket is lefedhessenek, ahol bizonyos alapanyag előírások kiemelt jelentőségűek és a Formlabs jelenlegi kínálata nem felel meg a követelményeknek. Partnerük például a BEGO™, amely gyártó állandó fogpótlási alapanyaga már tanúsítottan nyomtatható a B típusú Formlabs SLA nyomtatókon.

Szeretné kipróbálni?

A Formlabs márka legrégebbi hazai képviselete a FreeDee Kft. A 3D nyomtatásban és 3D szkennelésben szakértő csapat angyalföldi úti irodájában a Formlabs összes technológiája megtekinthető és saját modellel is tesztelhető. Vegye fel a Freedee-vel a kapcsolatot, amennyiben szeretné kipróbálni a Formlabs megoldásait!

