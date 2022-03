Elkaszálták a reklámmentes YouTube appot

Sosem váltak különösebben közismertté az alternatív androidos YouTube mobilappok, pedig a hivatalos szoftverhez képest jobb testre szabási lehetőségekkel rendelkeznek, továbbá ingyen kínálják a havidíjas Premium extráit, például a reklámmentesítést és a háttérben való lejátszást.

A Google sok évnyi viszonylagos békességet követően nemrég keménykedésbe kezdett, első körben a védjegyeinek használatába belekötve minden a YouTube-ra való utalást töröltetett a Vanced alternatív mobilappból és annak webhelyéről, most pedig további fenyegetésekkel elérte a Vanced névre átkeresztelt szoftver fejlesztésének és terjesztésének befejezését.

Vanced has been discontinued. In the coming days, the download links on the website will be taken down. We know this is not something you wanted to hear but it’s something we need to do. Thank you all for supporting us over the years.

— Vanced Official (@YTVanced) March 13, 2022