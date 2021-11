League of Legends tartalommal bővült a Fortnite

Különleges együttműködést kötött a Riot Games és az Epic Games, a League of Legends ikonikus karaktere, és az Arcane animációs sorozat főszereplője, Jinx a PUBG Mobile után a Fortnite-ba is megérkezett. Soha nem volt még arra példa, hogy a League of Legends elrejtett utalásnál nagyobb mértékben jelent volna meg egy olyan játékban, mely nem Runeterra vidékén játszódik, most viszont megtört a jég.

Jinx a Fortnite Item Shop legutóbbi váltásánál megjelent a játékban, és a következő hozzá kapcsolódó tartalmak vásárolhatóak meg.

Arcane Jinx öltözet

Pow Pow Crusher Pickaxe

Jinxed spray

Jinx’s Dream Monkey hátdísz

Playground (instrumentális) lobby zene

Wreaking Havoc töltőképernyő

Katchoo! Töltőképernyőn

Brandon Miao, a Riot Games Riot Experience (XP) csapatának termékek közötti élményekért és partnerségekért felelős vezetője így nyilatkozott:

„A Fortnite magas szintű együttműködéseket és szórakoztatóipari élményeket tudhat maga mögött, ugyanakkor mindig is elkötelezett volt amellett, hogy olyan tartalmakat nyújtson a játékosok számára, amelyek a játékban és azon kívül is gazdagítják az élményüket; ezt az elhivatottságot mi is osztjuk és nagyra becsüljük. Reméljük, hogy a rajongókat örömmel fogadják majd egyik legikonikusabb League of Legends-hősünket, Jinxet a Fortnite-ban az Arcane indulásának alkalmából.”

A Hextech világába kalauzol a Riot Games

A mai napon már megtekinthető Párizs egyik forgalmas utcáján a Riot Games által megálmodott Hextech Expo kirakata. A 6 nagyvárost (Párizs, London, Madrid, Isztambul, Szingapúr, Los Angeles) felölelő Expon az érdeklődők az Arcane sorozat egyik kiemelt helyszínéül szolgáló Piltover technológiai vívmányaival ismerkedhetnek meg a kiterjesztett valóság segítségével.

Az igazi élmény természetesen az ünnepélyes megnyitók alkalmával várja az embereket, melyekre a következő időpontokban kerül sor:

Város Kirakat „Ünnepi megnyitó” Párizs November 4. November 7. London November 6. November 9. Madrid November 8. November 11. Isztambul November 11. November 14. Szingapúr November 14. November 17. Los Angeles November 17. November 20.

Az Arcane első 3 epizódja magyar idő szerint november 7-én, 03:00-kor válik elérhetővé a Netflix kínálatában.