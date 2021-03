A Samsung 2021-es Neo QLED televízióit az elsők között jutalmazta a Német Elektrotechnikusok Szövetségének (VDE) minősítő intézete Gaming TV Teljesítmény elismeréssel.

A négy televízió egyaránt 10 ms alatti bemeneti késleltetéssel és a HDR mellett 1000 nit feletti fényerővel rendelkezik.

A 2021-es Neo QLED kínálat négy tagja (a QN900, a QN800, a QN90 és a QN85 modellek) az alacsony bemeneti késleltetésének és az 1000 nitnél magasabb fényerőt biztosító HDR módjának köszönhetően nyerte el az elismerést. Mind a négy készülék szigorú teszteken bizonyította, hogy megfelel a hitelesítőintézet magas elvárásainak és a 10 ms alatti bemeneti késleltetést folyamatos játék közben is tartani tudja. A bemeneti késleltetés azt az időt jelöli, amely a kontroller által küldött elektromos jel elindítása és a képernyőn megjelenő változás között eltelik. Az alacsonyabb késleltetés magával ragadó és folyamatosabb játékélményt tesz lehetővé a gamereknek.

A Samsung Neo QLED készülékei emellett a kiemelkedő fényerejű HDR megjelenítésért is tanúsítványt kaptak. A FreeSync Premium Pro megoldás még magasabb szintre emeli a HDR funkciókat, így a világos jelenetek fényesebbek, az árnyékok pedig még sötétebbek lesznek, a kontrasztos megjelenítés érdekében. A HDR technológia az egyik legfontosabb tulajdonság a játékosok számára.

A VDE által is elismert bemeneti késleltetés és az akár 1000 nites fényerőt is támogató HDR mellett a Samsung Neo QLED tévéi számos újdonsággal szolgálnak, amelyek javítják a játékélményt.

A Samsung Neo QLED TV modellek részletesebb képet, mélyebb feketéket és látványos színeket képesek megjeleníteni a 100 százalékos színtérlefedettségnek és a 12 bites háttérvilágításnak köszönhetően. A Szuper ultraszéles játék nézet és a Játéksáv segítségével a játékosok szélesvásznú, 21:9 és 32:9 képarányok közül is választhatnak, a beállításaikat és a játékok legfontosabb információit pedig bármikor ellenőrizhetik.

Az új Neo QLED televíziók a dinamikus mozgásokat is látványosan, 120Hz sebességgel jelenítik meg a Motion Xcelerator Turbo+ funkcióval, még a rögzített elemeket tartalmazó játékmenet esetében is. Az MI alapú Több irányú hangzás (Object Tracking Sound – OTS+) megoldásnak köszönhetően a hangok is élethűbbek lesznek, a játékosok így szinte teljesen elmerülhetnek a játékok világában.

„Tévévásárláskor egyre több játékos keres nagyméretű képernyőket, amelyek kiemelkedő képminőséget kínálnak, a Samsung pedig továbbra is egyedülálló megoldásokat kínál ebben a termékkategóriában”

– mondta Yonghoon Choi, a Samsung Vizuális kijelzők üzletágának alelnöke.

A Samsung Neo QLED kínálatáról további információ a https://www.samsung.com/hu/tvs/qled-tv/highlights/ weboldalon érhető el.