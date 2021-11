Így tervezi életben tartani a Microsoft a Windows 10-et

A Windows 11 piacra kerülésével a korábbi, 10-es rendszerváltozat még nem vonul nyugdíjba, így frissítések biztosan érkeznek majd hozzá. Most már azt is tudni, milyen ütemben.

A Windows 10-hez ezentúl évente érkeznek majd nagyobb, úgynevezett funkciófrissítések, ami megegyezik a Windows 11 frissítési ütemével – jelentette be a Microsoft a The Verge szerint.

A Windows 11 néhány hete van piacon, de a redmondi cég egyelőre a korábbi, a 10-es felület kezét sem engedte el. És ezt egészen 2025-ig nem is tervezik – vagyis eddig az időpontig érkeznek majd újdonságok ehhez a felülethez.

Azt most még persze nem tudni, hogy a cég mivel készül majd, de a The Verge szerint nem érdemes jelentős változásokra számítani. A Windows 10 November 2021 nevű update is – ez az egyik újabb ilyen csomag – főleg hibajavításokat tartalmaz.

A Microsoft szerint a Windows 10-hez készült következő nagyobb frissítést 2022 második felében kapják meg a felhasználók.

Forrás: HVG