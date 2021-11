Samsungosok örülhetnek: Bemutatkozik a One UI 4 rendszer

A Samsung bemutatja a One UI 4 felhasználói felületet, amely elsőként a Galaxy S21 sorozat készülékein, így a Galaxy S21, a Galaxy S21+ és a Galaxy S21 Ultra okostelefonokon lesz elérhető.

Az új testreszabhatósági és adatvédelmi funkciókkal érkező rendszer minden felhasználó számára elérhetővé teszi a Galaxy Ökoszisztéma előnyeit és új szintre emeli a mobilos felhasználói élményt.

„A célunk, hogy minden felhasználó számára a lehető leggyorsabban biztosítsuk az elérhető legjobb mobil élményt – mondta el Janghyun Yoon, a Samsung Mobilkommunikáiós üzletágának alelnöke és a Szoftverplatformokért felelős csapatának vezetője. – A One UI 4 pontosan ezt teszi lehetővé számunkra. A személyre szabhatóság új szintjét és a legújabb adatvédelmi megoldásokat hozza el a Galaxy okostelefonokra, de itt nem állunk meg. Hamarosan további Samsung okostelefonokon és tableteken is elérhető lesz a frissítés, így a teljes ökoszisztémánkban egységes élmény várja a felhasználókat.”

A te Galaxy készüléked, a te stílusod

A One UI 4 egy teljesen személyre szabott mobilos élményt tesz lehetővé, amelyben a készülék a felhasználó igényeinek megfelelően segíti annak mindennapjait. A Színválasztóhoz hozzáadott számos új árnyalattal könnyen egyedivé tehető a kezdőképernyő, az ikonok, a gombok vagy éppen a háttér kinézete. Az újragondolt widgetekkel még részletesebbek a testreszabási lehetőségek, így a felhasználók a saját stílusukhoz igazíthatják a teljes felületet. Ezek mellett kibővült a közvetlenül a billentyűzetről elérhető emojik, GIF-ek és matricák választéka is.

A legfontosabb adatok védelme

Az adatbiztonság elképzelhetetlen erős védelmi megoldások nélkül. A One UI 4 a Samsung legújabb biztonsági funkcióival érkezik, így a felhasználók maguk dönthetik el, mely adatokat tartsák teljes biztonságban, és mit, hogyan osszanak meg másokkal. A rendszer figyelmeztet, ha egy alkalmazás megpróbálja elindítani a kamerát vagy a mikrofont, az új biztonsági vezérlőpultról pedig minden beállítás azonnal elérhető, egyetlen érintéssel. A One UI 4 felületén a biztonsági beállítások kezelése minden eddiginél egyszerűbb.

Csatlakozz a kiterjesztett Ökoszisztémához!

A One UI 4 segítségével a felhasználók még többet hozhatnak ki a Samsung készülékeket és alkalmazásokat összekötő ökoszisztémájából. A Samsung együttműködései az olyan, vezető vállalatokkal, mint például a Google, garantálják, hogy a külső fejlesztők alkalmazásai és szolgáltatásai is zökkenőmentesen használhatók legyenek a vállalat készülékein. Ennek köszönhetően kényelmesen használhatók olyan appok, mint a Google Duo, amellyel magas minőségű videóhívások indíthatók és fogadhatók. A Galaxy Fold, Galaxy Watch vagy Galaxy Tab készülékeken is a megszokott felület várja a felhasználókat, így bármikor válthatnak az eszközök között.

Elérhetőség

A One UI 4 elsőként a Galaxy S21 széria készülékein válik elérhetővé, Magyarországon a 46-dik héttől, ezt követően pedig folyamatosan jelenik meg a korábbi Galaxy S és Note modelleken, valamint a Galaxy A sorozat telefonjain, a kihajtható kijelzős eszközökön és tableteken. A One UI fejlesztése mellett a Galaxy Watch készülékekre is érkezik egy szoftverfrissítés, amellyel a felhasználók kibővített egészségügyi funkciókhoz és új számlapokhoz férhetnek hozzá.