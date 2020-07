A LEGO bemutatja a klasszikus Nintendo Entertainment System™ LEGO változatát

A LEGO Csoport bemutatta a LEGO® Nintendo Entertainment System™ (NES) felnőtteknek szóló építőkészletet, amellyel megalkothatják a saját NES konzoljukat LEGO kockákból. Az új készlet a legújabb darab a LEGO Csoport és a Nintendo együttműködésében, amely egy kockákból megépített és valósághű részleteket tartalmazó NES konzol modellből, illetve egy 1980-as éveket idéző LEGO televízió szettből áll. Ezzel a gamerek és a LEGO rajongók nosztalgikus formában idézhetik fel a kedvenc Super Mario Bros.TM játékukkal megélt emlékeiket.

A felnőtt rajongók visszaidézhetik a régi szép időket, miközben megépítik a mechanikusan működő, LEGO kockákból készült kedvenc konzoljukat. Az új NES építőkészlet tartalmaz egy kontrollert, csatlakozókábellel és dugóval, valamint egy zárfunkcióval ellátott bemeneti nyílást a játékkazettához. A konzol mellé tartozik egy megépíthető retró tévé, görgethető képernyőjén egy 8 bites, lapos Mario figurával. A rajongók beolvashatják a készletben található interaktív kockát a LEGO Mario figurával, amely a LEGO® Super Mario™ Mario kalandjai kezdőpálya készletben található. A figura reagál a képernyőn lévő ellenségekre, akadályokra és erőnövelőkre, pont úgy, mint az ikonikus Super Mario Bros. játékban.

„Super Mario már 30 éve ünnepelt alakja a gaming világnak” – mondta Maarten Simons, a LEGO Nintendo Entertainment System™ kreatív vezetője a LEGO Csoportnál. „Sok felnőtt még mindig örömmel emlékszik vissza azokra az időkre, amikor először látták, hogyan ugrik keresztül Mario az apró képernyőn, pedig a grafika akkoriban sokkal egyszerűbb volt, mint manapság. A LEGO Nintendo Entertainment Systemmel visszarepülhetnek a múltba, miközben megalkotják minden idők egyik legnépszerűbb konzolját és újra láthatják a gyermekkorukból ismert Super Mariót – és akár megmutathatják gyermekeiknek, milyen volt a videójátékok világa az 1980-as években.”

A LEGO Csoport és a Nintendo idén jelentette be együttműködését, amelynek keretében ismét életre keltették a szórakozással teli LEGO Super Mario világot. Elsőként a Mario kalandjai kezdőpálya készletet mutatták be a különleges LEGO Mario figurával, amely azonnali, kifejező visszajelzéseket ad a mozgásra, színre és a különböző interaktív kockákra. A kezdőpálya készletet májusban egy sor szupererő csomag követte, illetve júniusban további kiegészítő szetteket és gyűjthető karaktercsomagokat mutattak be. Mindegyik egy-egy újabb elem a LEGO Super Mario világában, ahol a játékosok szabadjára engedhetik a kreativitásukat, és megépíthetik a szinteket és kihívásokat, amelyben a LEGO Mario és barátai versenyezhetnek.

A NES építőkészlet olyan gyűjtői darab a LEGO modellek közül, amely azoknak kedvez, akik a következő, magával ragadó építési kihívást keresik. A LEGO NES 2020. augusztus 1-től kizárólag a LEGO üzleteiben és a LEGO.com weboldalon lesz elérhető, 2021-től pedig további üzletekben is megvásárolható lesz.

A teljes LEGO Super Mario termékcsalád szintén 2020. augusztus 1-én lesz elérhető a LEGO üzletekben, a LEGO.com weboldalon, illetve az egyéb üzletekben világszerte.

A LEGO Csoport és a Nintendo bejelentéséről készült videó itt, illetve a LEGO Super Mario weboldalon tekinthető meg.