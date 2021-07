Újabb funkciókkal bővült az AVAZ app

Minden kétszáz emberből egy komplex kommunikációs igényű – azaz nem képes beszélt vagy írott nyelven megértetni magát.

Az ő akadálymentes kommunikációjukat segíti az AVAZ alkalmazás, amelynek magyar változata most új funkciókkal egészült ki. A Telenor támogatásával megvalósuló fejlesztésnek köszönhetően bővült az app személyre szabható szókészlete, és képek kiválasztásával már ragozni is lehet a szavakat. Emellett a felhasználó azt is megválaszthatja, hogy női vagy férfi hangon szeretné-e gondolatait megszólaltatni. Az alapvetően fizetős alkalmazáshoz most 50 érintett ingyenes hozzáférést is kap.

Az AVAZ tavaly év végén elindult magyar verziója hiánypótló lehet sok ezer, komplex kommunikációs igényű gyermek és felnőtt számára. Esetükben a beszélt és/vagy írott nyelv olyan súlyos mértékű zavara áll fenn (például ALS, autizmus, központi idegrendszeri sérülés, afázia és egyéb beszédképtelenséget okozó nehézség miatt), aminek következtében a környezetükkel való kommunikáció nem, vagy korlátozottan tud megvalósulni, de a modern mobil eszközök segíthetik őket, hogy hatékonyan és sikeresen megérthessék magukat másokkal. Minden kétszáz emberből egy komplex kommunikációs igényű. Számukra életminőséget befolyásoló tényező, hogy milyen támogatást kapnak annak érdekében, hogy környezetük megérthesse őket.

Az eredetileg indiai AVAZ magyar fejlesztését a tízéves Vince szülei, a Németh család kezdeményezte, akik az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar szakembereivel – többek között nyelvészek, pszichológusok és AAK-szakértők, valamint a Kis Hőseink Alapítvány közreműködésével – dolgoznak az AVAZ magyar nyelvű változatának fejlesztésén, amihez a Telenor támogatóként csatlakozott. Vince az ízületeit és izmait érintő nagyon ritka betegséggel, az ún. AMC-vel él, és óvodás kora óta applikáción keresztül kommunikál.

Egyre bővülő szókincs és több funkció

Az app több mint 45 ezer képet tartalmaz, amelyekből a felhasználó kialakíthatja saját aktív szókincsét, és ezekből magyar hangon megszólaló mondatokat állíthat össze. A felhasználóknak az app személyre szabott, akár 4500 szóból álló alap-szókészletet biztosít, amit bárki kiegészíthet továbbiakkal az appban elérhető képekből és saját fényképeiből, és létrehozhat teljesen új saját szógyűjteményeket is. A magyar változatba bekerült az alsó tagozatos általános iskolai tankönyvek szókincse is, aminek révén a verbális beszédre képtelen gyerekek lehetőséget kapnak az iskolai oktatásban való integrált részvételre. Az AVAZ az első olyan magyar nyelvű AAK-alkalmazás, amiben a képek kiválasztásakor a felhasználó ragozni is tudja a szavakat, és ezzel jobban érthető üzeneteket tud alkotni betűhasználat nélkül is.

Az alkalmazás már bármilyen iOS eszközön, így mobiltelefonon is használható; az Androidos verzió várhatóan idén ősszel kerül bevezetésre. Kéthetes ingyenes próbaverzió is elérhető, illetve havi és éves előfizetéses konstrukcióban is hozzáférhetővé válik az AVAZ. Ez különösen azoknak előnyös, akiknek csak egy bizonyos időre – például stroke utáni rehabilitáció alatt – van szüksége az alkalmazásra.

50 ingyenes hozzáférés az érintetteknek

A fejlesztést támogató Telenor jóvoltából az apphoz most 50 személy ingyenes korlátlan hozzáférést kap a appon dolgozó szakemberek segítségével, érintett szakmai szervezeteken – például iskolák, alapítványok, szülői szervezetek, intézmények – keresztül. A cél az, hogy a különböző érintettségű felhasználók tapasztalataik, véleményük visszacsatolásával hozzá tudjanak járulni az AVAZ magyar változatának további fejlesztéséhez.

Öt ingyenes hozzáférés még gazdára vár: az app fejlesztői olyan személyek jelentkezését várják, akiknek mindennapjaikban szüksége lenne a képi kommunikációt támogató alkalmazásra, és szívesen megosztják tapasztalataikat a fejlesztőcsapattal. Az érintettek az info@avazapp.hu e-mail címen jelentkezhetnek 2021. szeptember 15-ig. Az e-mailben a személyes adatok – név, lakcím, telefonszám, e-mail cím – mellett rövid, legfeljebb 15 mondatos bemutatkozást várnak, illetve azt, hogy milyen élethelyzetben – otthon, munkához, iskolában – használná a pályázó az alkalmazást.

Az AVAZ letölthető iOS-re az AppStore-ban: https://apps.apple.com/us/app/ avaz-aak-magyar/id1542020705