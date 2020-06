Itt a Xerox “Team Availability” applikációja

A Xerox bejelentette a Team Availability App elindulását. A gyorsan telepíthető applikáció valós idejű megoldást kínál azon szervezetek számára, amelyeknek lényeges a munkavállalók elérhetőségének és lokációjának pontos nyomon követhetősége. A rugalmas munkakörnyezetben dolgozók menedzselése szempontjából fontos tudni, hogy az alkalmazottak éppen hol dolgoznak, vagy dolgoznak-e egyáltalán.

A szervezetek aktívan támogatják a hibrid (otthoni és irodai) munkavégzést és be is ruháznak az ehhez szükséges technológiai megoldásokba. A Xerox megbízásából nemrégiben készült globális üzleti felmérés szerint a szervezetek 58%-a egy éven belül tervezi megváltoztatni a távoli munkavégzésre vonatkozó irányelvét. A járványügyi helyzet miatt előtérbe került hibrid munkavégzés ugyanakkor felfedte a technológiai hiányosságokat, ami miatt a cégek növelik a beruházásaikat a távoli technológiai, valamint a hibrid munkavégzést segítő erőforrásokba.

„A munkaerő menedzselése a járvány idején olyan egyedi kihívásokkal jár, amelyeket korábban egyetlen szervezet sem tapasztalt” – mondta Joanne Collins Smee, a Xerox ügyvezető alelnöke. „A szervezeteknek tisztában kell lenniük azzal, hogy ki és hol érhető el, hogy így jobb döntéseket hozzanak az erőforrások és a munka elosztásakor. Ez az applikáció pedig valós idejű adatokkal segíti a menedzsereket, akiknek a munkavállalói különböző helyeken találhatóak.”

Más ilyen jellegű menedzsment eszközökkel ellentétben – amelyeket be kell kapcsolni az IT infrastruktúrába és hetekig tart bevezetni – a Team Availability App órákon belül készen áll a használatra. Az alkalmazás testre szabható és adatvédelmi szempontból védett adatokat biztosít az engedélyezett felhasználók számára a stratégiai döntéshozatalhoz. A Xerox az egész vállalaton belül bevezeti az alkalmazást, hogy támogassa a munkahelyre való biztonságos és fokozatos visszatérést. A Xerox ezt az alkalmazást használja dolgozói egészségének napi ellenőrzésére is.

A Xerox Team Availability App egy GDPR-kompatibilis, előfizetéses szolgáltatott szoftver. A csapat elérhetőségét nyomon követő alkalmazás elérhető az App Store-ban és a Google Play Store-ban.

További információért és a Xerox „Future of Work” tanulmány további eredményeiért látogasson el a www.Xerox.com/MakeNowWork weboldalra.