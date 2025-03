A tökéletes rendezvényhelyszín Tiszaújváros szívében

A Tisia Hotel & Spa nem csupán egy szálloda, hanem egy minden igényt kielégítő rendezvényhelyszín is. Legyen szó esküvőről, céges rendezvényről, konferenciáról vagy találkozóról, a tiszaújvárosi Tisia Hotel a tökéletes választás. A csodás környezet, a modern szálloda, a prémium szolgáltatások és a professzionális csapat a garancia arra, hogy minden esemény az elképzelések szerint valósuljon meg.

Válasszon az eseményhez megfelelő rendezvényhelyszínt!

A Tisia Hotel-ben számos rendezvényhelyszín található, ahol egészen 250 főig lehetséges eseményeket lebonyolítani. A tervezett összejövetel méretétől és jellegétől függően biztosított a terem elrendezése, hogy minden igényhez maximálisan igazodjon. A szállodában egy nagy konferenciaterem, három egybenyitható szekcióterem és további 4 helyszín is van, emellett pedig egy 190 m2-es alapterületű kiállítóteret biztosítanak akár vendégfogadásokhoz is.

A rendezvénytermek továbbá minden szükséges modern eszközzel felszereltek, amibe beletartozik a teljeskörű hangosítás, illetve a kivetítés lehetősége is, melyek zökkenőmentessé teszik az esemény lebonyolítását.

Teljeskörű rendezvényszervezés

A hotelben azonban nemcsak rendezvényhelyszín bérlésre van lehetőség, hanem teljeskörű rendezvényszervezési szolgáltatás igénybevételére is. A Tisia Hotel profi szervező csapata az esemény ideje alatt végig a segítségére lesz, a tervezéstől az elpakolásig. Önnek a részletek miatt már nem kell aggódnia, hiszen a rendezvényszervező csapat minden apró részletre odafigyel, mint a helyszín kiválasztása, a terem elrendezése, a technikai felszerelés és a catering.

Exkluzív gasztronómiai élmény

Minden rendezvény egyik sarkalatos pontja az étkezés. A Tisia Hotel étterme felkészülten várja vendégeit, legyen szó svédasztalos reggeliről, büféebédről, állófogadásról, vagy borvacsoráról. Az étterem profi szakácsai és felszolgáló személyzete a garancia arra, hogy a rendezvény résztvevőinek exkluzív gasztronómiai élményben legyen részük.

A szakácsok gondosan válogatott, friss alapanyagokból dolgoznak, hogy minden vendég számára biztonságos és ízletes fogásokat biztosítsanak. Külön kérésre egyedi diétás, vegetáriánus, vegán, cukormentes vagy gluténmentes ételeket is el tudnak készíteni.

Csapatépítés és wellness egyben

Egy csapatépítő akkor sikeres, ha minden résztvevő megtalálja a kedvére való szórakozási lehetőségeket. A Tisia Hotel sokféle kültéri és beltéri szórakozási lehetőségeket kínál évszaktól függetlenül. A szálloda területén helyet kapott egy játékterem, ahol biliárd, csocsó, darts és 2 Touch Game Table kipróbálására is lehetőség nyílik. Emellett még játékautomatákkal (léghoki, 2 Fast&Furious autóverseny gép és egy Let’s go jungle játék) is szórakozhatnak a vendégek. Az aktív kikapcsolódást kedvelőknek a hotel fitness terme és a hotel szomszédságában lévő sportpark nyújt lehetőséget a testmozgásra. Az igazi wellness kikapcsolódást, azonban a szálloda mellett található Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő kínálja. A szálloda vendégeinek közvetlen átjárási lehetőség biztosított a fürdő területére, ahol a különböző gyógyvizes medencék, jakuzzi és masszázs segíti a teljes ellazulást.

Miért válassza a Tisia Hotelt?

Legyen szó esküvőről, csapatépítésről vagy tárgyalásról a Tisia Hotel & Spa egy tökéletes megoldás, ha rendezvényhelyszínt keres. Szakértő csapata az igények és lehetőségek figyelembevétele mellett gondoskodik bármilyen rendezvény teljes körű lebonyolításáról. A tervezés és szervezés mellett, lehetőség van szállás és catering szolgáltatások foglalására is.

Bízza a Tisia Hotel & Spa-ra a szervezést, hogy minden résztvevő elégedetten távozhasson!

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!