Fúrásra keresel szerszámgépet? Így válassz!

Legyen szó egyszerű hétköznapi feladatokról, barkácsolásról, vagy komolyabb munkálatokról, egy fúrógép több szempontból is hasznunkra válik. Nem mindegy viszont, milyen munkára készülünk. Más téglafalba, fába fúrni, mint betonba. A hagyományos típusok mellett ütvefúrót, vagy fúrókalapácsot is alkalmazhatunk.

Fúrógépek: hagyományos típusok, komplex szerszámok

A fúrógép a barkácsolás egyik leggyakrabban használt eszköze. Napjainkban viszont már a nagyobb ipari munkák elengedhetetlen kelléke is. Segítségével szinte bármilyen típusú anyagba készíthetünk kisebb, nagyobb furatokat. A legtöbb forgó mozgást igénylő teendő egytől egyig elvégezhető vele. Egy akkumulátoros fúrógéppel akár áramforrás nélkül is dolgozhatunk. A szerszámok felhasználását, komplexitását tekintve azonban adódnak különbségek. A legnépszerűbb eszközök közé az ütvefúrók és a fúrókalapácsok tartoznak, de joggal merül fel a kérdés: mi a különbség közöttük?

Ütvefúró: az egyszerűbb munkákhoz

A hagyományos ütvefúrók falazatok fúrásához, horgonyok vagy dübelek rögzítése mellett akár csavarbehajtásra is alkalmas lehet. Ráadásul fém, tégla, ytong, vagy kő megmunkálásához is ideális. Ütő mozgását egy körmöstárcsás ütőmű állítja elő, innen is kapta nevét. Ezek a típusú fúrógépek lehetővé teszik, hogy válasszunk a fúró-, csavarozó- vagy ütvefúró módok között.

Fúrókalapács: a keményebb felületekhez

A fúrókalapács egy levegős rendszerrel működő pneumatikus szerszám, ami masszívabb az ütvefúrónál, ezért alkalmasabb beton, vagy egyéb keményebb felületek fúrására. Még egy olcsóbb, egyszerűbb fúrókalapács is jobban teljesít bármilyen ütvefúrónál e téren. Ennek egyik oka, hogy a betont valójában nem fúrni, hanem megrepeszteni kell. Ehhez magas ütési energiára van szükség alacsony fordulatszám mellett. Nagy különbség továbbá, hogy SDS befogással készül, nem oldalról fogja, csak megvezeti a fúrószárat, ami tengelyirányban mozog.

A fúrókalapács vésés funkcióval is rendelkezik. A forgás kikapcsolható, reteszelhető. Komplex felhasználási lehetőségei miatt egyre népszerűbb szerszám. Nemcsak szakemberek körében, hanem barkácsolók számára is.

Milyen munkára készülsz?

Az első kérdés tehát az, hogy mit szeretnénk fúrni. Ha csak háztartási munkákhoz, egy-egy alkalomra keresünk eszközt, használhatunk ütvefúrót, de egy betonfallal szemben már érdemes fúrókalapácsot próbálkozni. Utóbbi inkább a keményebb munkákra való, előbbi pedig az egyszerűbb feladatok ellátására.

Zákány Szerszámház, a megbízható szerszámbolt

Nem lehet tehát azt mondani, hogy egyik jobb a másiknál. Ez elsősorban a felhasználás céljától függ. A legjobban persze akkor járunk, ha mindkét típust beszerezzük. Egy minőségi, megbízható szerszámbolt kínálatában többféle fúrógép közül is lehet választani. A termékekről pedig részletes leírásokat lehet olvasni, valamint kérdés esetén feltenni a kérdéseket. A Zákány Szerszámház pont ilyen.

Képek forrása: Zákány Szerszámház (termékfotók)