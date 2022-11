kerti bútor téli tárolása

Amikor már tombol az ősz és közelít a tél, sajnos egyre kevésbé használhatjuk kerti bútorainkat. A legbátrabbak persze akár még overálban, a csípős mínuszokban is képesek kiülni levegőzni, hóesésben, kemény tél idején azonban ez nem lehet állandó elfoglaltság, hiszen a bútorokat meg kell védeni az időjárás viszontagságaitól. Mutatjuk is, hogyan!

1. Fém

Kezdjük azzal a lehetőséggel, amikor a kerti étkezőgarnitúra fémből készül. Egy fémbútort értelemszerűen elsősorban a rozsdásodás ellen kell védeni, hiszen ha a téli időszakban folyamatosan nedves, akkor hamar korrodálódni kezdhet. A legtöbben tudják erre az ellenszert: fedett helyre kell vinni a bútorokat. Ez igaz is, ám nem mindegy, milyen az a fedett hely! Sokan ugyanis a fedett terasz alatt hagyják a bútort télre, ami nem elégséges megoldás. Hiába nem esik rá az eső és a hó, vagy éppen a havas eső, a levegő páratartalma magas, illetve a reggeli dér is belepheti a bútorok felületét. Ezek szintén okozhatnak rozsdásodást, azaz jobb elkerülni a helyzetet.

Hogyan? A fém kerti bútornak zárt, valamint lehetőleg szigetelt vagy fűthető helyen érdemes telelnie, ez lehet a garázs vagy éppen a padlás. Mindenképpen takarjuk le az ilyen tárolásnál a bútort egy jól szellőző anyaggal, hiszen ezzel a por ellen is megóvjuk a téli időszakban, miközben biztosítjuk a szellőzést számára. Van olyan lehetőség is, amikor egész egyszerűen nincs hová elrakni a fém kerti bútort, és az a szabadban tölti a telet. Ilyenkor a kár minimalizálásáért tegyünk meg mindent: vigyük be a párnákat, huzatokat, takarjuk le a hó elől a fémszerkezetet, és időnként nézzünk be a fólia alá, nincs-e akkor pára odabent, ami kárt okoz.

2. Műanyag

Bár csábítónak tűnhet, a műanyag bútorokat se hagyjuk a szabadban télen, mert ezekben is keletkezhet kár. Különösen a rattan kerti bútor számít kényesnek, amelynek most a speciális műanyag rattan változatáról beszélünk. Ezek a vékony műanyagszálak, amelyek a fonatokat alkotják, sokkal könnyebben sérülnek, vetemednek, ha pedig az egyik elszakad, általában követi a többi, hiszen megborul a bútor felépítése, lazává válik a szerkezete. A műanyag rattan bútor esetében a lehető legfontosabb, amit már fent is írtunk: télen zárt helyen tároljuk, ha lehet, akkor vagy szigetelt vagy fűtött legyen ez a helyiség, és takarjuk le valamivel az anyagot, hogy semmiképpen ne sérülhessen, ne koszolódjon feleslegesen. A télire kint „felejtett” rattan kerti bútor néhány év alatt teljesen elhasználódhat.

3. Fa

A fa a leginkább természetes anyag a kerti bútorok tekintetében, ám vigyázni kell rá, hogy az is maradjon. Hiába beszélünk kezelt fáról, olyanról, amit felkészítettek a használatra, a telet ezek sem vészelik át sérülések nélkül a szabadban. Ahogyan a napsütés kifakítja a színét, úgy a téli csapadék és fagy szétfeszítheti a bútor szerkezetét, ha pedig víz kerül az elemei közé, majd az megfagy éjszaka, a további roncsoló hatás garantált. Aki fa kerti bútort vásárol, az kicsit feladatot is vesz magának, hiszen néhány évente mindenképpen kezelni kell a felületet, akkor is, ha tökéletes a téli tárolás. Persze ez az időszak kitolható, meghosszabbítható. Ennek ellenére azt javasoljuk, ha már elhasználtnak néz ki a fa kerti bútor, tavasz elején érdemes átcsiszolni, gombaölővel kezelni, majd páccal vagy fafestékkel konzerválni az állapotot, így évekkel meghosszabbíthatjuk az élettartamát.

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!