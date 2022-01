NFC-vel is fizethetünk a HUAWEI okostelefonokkal

Új intelligens pénzügyi alkalmazással bővült a HUAWEI mobilökoszisztémája, amely lehetővé teszi az NFC-s, érintésmentes fizetést a gyártó legújabb P50 készülékcsaládjának okostelefonjain is, más, már a piacon lévő HMS-alapú készülékhez, például a HUAWEI nova 9-hez hasonlóan. Az alkalmazás a felhasználó tartózkodási helyétől függetlenül bármilyen bankkal vagy kártyaszolgáltatóval működik, és már elérhető Magyarországon is.

Az új Curve alkalmazásba a felhasználók minden típusú bank-, hitel- és hűségkártyájukat integrálhatják. Az alkalmazásban emellett több száz népszerű márka pénzvisszatérítési lehetősége is elérhető, továbbá a felhasználó teljes körűen áttekintheti a pénzügyeit, tranzakcióit, akár különféle pénznemekben is. Ezenfelül a HUAWEI ügyfelei kedvező árfolyamokhoz is hozzáférhetnek rejtett díjak nélkül, így utazásuk során biztos kézben tudhatják pénzügyeiket.

A felhasználók automatikusan egy Curve kártyát is kapnak az alkalmazáshoz, ami lehetővé teszi a fizikai kártya használatát azokban a helyzetekben is, amikor az okostelefont nem lehet használni. Például, ha lemerül a telefon akksija, ki van kapcsolva a készülék, vagy az adott szolgáltató nem fogad el érintésmentes fizetést.

„A HUAWEI felhasználói most már telefonon is egyszerűen fizethetnek. A mobilfizetési megoldás bank- és kártyafüggetlen, így ideális felhasználóink számára Európa-szerte”

– mondta Derek Yu, a kelet-közép-európai, skandináv és kanadai régió elnöke. –

„Ez különösen jó hír a HUAWEI P50-sorozat felhasználói számára, akik már most hozzáférhetnek az alkalmazáshoz, és azonnal elkezdhetik használni okostelefonjukat az NFC-s érintésmentes fizetéshez.”

Shachar Bialick, a Curve alapítója és vezérigazgatója így nyilatkozott:

„Az a küldetésünk, hogy leegyszerűsítsük az emberek pénzügyi életét, és a Curve Pay bevezetése a HUAWEI ügyfelei számára lehetővé teszi számunkra, hogy Európa-szerte még több embernek segítsünk ebben. Mindenkinek hozzáférést kell biztosítani az intelligens fizetési megoldásokhoz, és büszkék vagyunk arra, hogy még több embert támogathatunk érintésmentes fizetéssel, kedvezményekkel, így végső soron egyszerűséget és kényelmet nyújtva.”

Ha a felhasználók fizetnek egy tételért, majd rájönnek, hogy rossz bankkártyát használtak, az alkalmazás lehetővé teszi számukra, hogy kilencven napon belül visszamenőleg másik opciót válasszanak. Az app egyik funkciója pedig még a bajban is kisegíti a felhasználót: automatikusan kártyát vált, ha az alapértelmezett számlán nincs elegendő fedezet.

A Curve és a HUAWEI lépése része a vállalatok azon alapvető célkitűzésének, hogy a 2022-es évtől többen tudjanak fizetni mobiltelefonnal.

Lendületesen bővül az AppGallery

A HUAWEI saját alkalmazásáruháza, az AppGallery az elmúlt évben is dinamikusan bővült. Az appbolt több mint 170 országban és régióban érhető el, és már több mint 560 millió havi aktív felhasználóval rendelkezik. A világon 5.1 millió fejlesztő partnerrel dolgozik együtt a vállalat, hogy újabbnál újabb alkalmazások legyenek elérhetőek a platformon. Az appok száma 2021 végén meghaladta a 173 ezret, ma már a Google Playben elérhető appok 90%-a megtalálható az AppGalleryben, amelyhez többek között a közelmúltban csatlakozott a világ egyik legnagyobb fintech vállalata, a Revolut is.