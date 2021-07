Úgy néz ki a Galaxy Note szériának befellegzett

Úgy tűnik, végleg búcsúzik a phablet kategóriát megteremtő Samsung Galaxy Note széria tíz év és tizenhat fajta készülék után.

Tavaly év végén már írtunk arról , hogy az idei év lehet az első 2011 óta, amikor nem bővül új taggal a Galaxy Note mobilok családja, s a széria beolvad a Galaxy S, illetve az új, hajlítható készülékeket magába foglaló Galaxy Z típusok közé.

A pletykák igaznak bizonyultak, az S21 Ultra már képes kezelni az S Pen névre hallgató kapacitív érintőceruzát. Igaz, itt nincs dedikált hely a készülék házában a ceruzának, egy külön tokot kell hozzá vennünk, ha folyton magunkkal szeretnénk hurcolni anélkül, hogy elhagynánk.

Friss kiszivárgott infók szerint a legújabb összehajtható Samsung, a Z Fold 3 is támogatja majd az S Pent, az egyelőre kérdéses, hogy a készülék házában történő tárolást sikerült-e megoldani. Az viszont biztos, hogy az új összehajtható mobilok, köztük a Z Fold 3 is augusztus 11-én mutatkoznak majd be, akkor, amikor az elmúlt években általában az új Note-ok debütáltak.

A dél-koreai cég által kiküldött meghívón látható minta és szöveg is megerősíti, hogy a Note helyett idén augusztusban már Fold-ok jönnek.

Az augusztus 11-i bemutatón a széthajtható telefonok mellett új okosórát és fülhallgatót is várunk, ezekről korábban ebben a cikkben írtunk.