A VARTA ProMotive AGM megbízható partner a fagyos télben

Az akkumulátorok lemerülésének gyakorta a fagypont közeli hőmérséklet a kiváltó oka, így a téli hidegek különösen nagy kihívást jelentenek a teherautó akkumulátorai számára. Épp ezért állt össze az energiatárolás egyik globális piacvezetője, a Clarios a világ vezető tehergépkocsi-gyártóival, hogy együtt fejlesszék ki a VARTA ProMotive AGM-t, amely elkerülhetővé teszi az akkumulátorok miatti leállásokat. Az AGM technológia jelentősen megbízhatóbbá és tartósabbá teszi a tehergépkocsik akkumulátorát a hagyományos akkumulátorokhoz képest.

Szélsőséges körülmények között is állja a sarat

Anders Johansson egy kamionos cég tulajdonosa, aki egyben flottamenedzser és sofőr is, szélsőséges körülmények között tesztelhette a VARTA akkumulátorokat, hiszen hetente akár öt éjszakát is a szabadban tölt a messzi Észak-Svédországban – gyakran fagypont alatti hőmérsékleten és szinte állandó sötétségben. Mind a hideg, mind a hosszantartó sötétség erősen megterhelte a flottája által korábban használt akkumulátorokat.

”Amikor ennyi órát töltesz az úton, akkor az életed elengedhetetlen részévé válik a világítás, a mikro, a hűtő, a kávéfőző, az iPad, és persze a fülkefűtés” – mondja.

A VARTA ProMotive AGM egy páratlan indítási képességű energiaforrás

Ez az erőforrás képes meghajtani mindenfajta elektronikus eszközt. Azt, hogy egyre több kényelmi és biztonsági funkciót építenek be a járművekbe, az akkumulátoroknak is bírniuk kell. Az éjszakai terhelés során az akkumulátorok nagy mértékben merülnek, de még így is kellő energiát kell biztosítaniuk az amúgy is nagy áramfelvételű indításhoz – még a fagyos téli reggeleken is. Épp itt mutatkozik meg a VARTA AGM akkumulátorok ereje. ”Mostantól feltekert fűtés mellett is teljes lelkinyugalommal pihenhetnek a sofőrök, használhatják az összes elektronikus eszközt, mert nyugodtak lehetnek afelől, hogy reggel simán be fog indulni a motor” – mondja Johansson. Az AGM technológia a külön is szabadalmaztatott PowerFrame® rácsszerkezettel megfejelve, bőven elegendő teljesítményt nyújt az indításhoz még extrém alacsony hőmérsékleten is. Ezt a téli -20°C-os közúti tesztek is bizonyították.

A modern teherautókban található nagyszámú elektronikus berendezés megkönnyíti és kényelmesebbé teszi a járművezető életét, viszont megnövekedett terhelést is jelent a jármű áramellátására nézve.

Amióta a flottája áttért a VARTA ProMotive AGM-re, a motorok megbízhatóan indulnak még hosszabb ideig tartó állás után is. Johansson számára komoly problémát jelentett az, hogy az akkumulátorok ezt gyakran nem tudták megoldani: ”Ha itt fent északon egy erdő közepén ragadsz, a legközelebbi szerviz 250-300 km-re van. Így régebben előfordult, hogy a sofőrök egyáltalán nem kapcsolták ki a motort éjszakára, hogy másnap reggelre biztosan maradjon elég energia az elinduláshoz.” Mivel erre már nincs szükség, Johansson cége rengeteg üzemanyagot és ezáltal pénzt takarít meg, még úgy is, hogy a VARTA ProMotive AGM-hez magasabb áron jut hozzá, mint más akkumulátorhoz. A mai energiaválságos időszakban ez a megtakarítás már a sokszorosát hozza éves szinten annak, mint, amit még az átállás idején spóroltak meg.

VARTA flottaprogram: közvetlen kapcsolat a gyártóval:

Lépjen kapcsolatba velünk, hogy cégükre szabott tanácsadással, stratégiai vásárlási, illetve az akkumulátorok kezelésével kapcsolatos kérdésekben, elemzési és optimalizálási ajánlásokkal segítségükre lehessünk!

web: www.varta-automotive.hu

e-mail: info-hu@varta-automotive.com

tel.: +36 1 622 0026

