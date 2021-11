A Microsoft brutálisan erőlteti az Edge böngészőjét

A Windows 10-ben debütált Edge böngészőt a kezdetek óta próbálja ráerőltetni a számítógépezőkre a Microsoft, hiszen hiába állítanak be másikat alapértelmezettnek, egyes linkekre való kattintáskor, vagy éppen a Tálca keresőjében lévő webes találatok betöltésekor mindig az nyílik meg.

Ez a viselkedés jelenleg az EdgeDeflector segédprogrammal megakadályozható, a telepítése után az összes webes link az alapértelmezett böngészőben nyílik meg.

A Windows 11 jövő ősszel érkező főverziójában a Microsoft lecsap erre az eddig megtűrt megoldásra, a múlt héten elérhetővé vált build 22494 előzetesben olyan módosítást vezetett be, amely már aktívan blokkolja az EdgeDeflector működését.

A The Verge megkeresésére a szoftvercég megerősítette, hogy bizony innentől kezdve akadályozni fogja az efféle szoftverek működését, ha pedig újabb kerülőutakat találnak a fejlesztőik, akkor azokat a kiskapukat is be fogja zárni.

Az EdgeDeflector fejlesztője mellett a Mozilla is elítélte a Microsoft legújabb lépést, mindkét fél felháborítónak tartja, hogy az nem hajlandó tiszteletben tartani a felhasználók böngészőválasztását. A Windows 11-gyel kavart már botrányt a Microsoft, nehezebbé tette az alternatív böngészők alapértelmezettnek való beállítását.

Forrás: ORIGO