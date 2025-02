Ipari parkból esővíz-aranybánya?

Az egyre gyakrabban jelentkező villámárvizek és a fenntartható vízgazdálkodás iránti igény együttesen ad jelentős lendületet a több, mint 800 millió eurós, évente legalább 6 százalékkal növekvő globális esővízgyűjtő-piacnak.

Az ipari szektor a maga több száz, vagy akár ezer négyzetmétert is lefedő, jellemzően lapostetős épületeivel a piacon jelentős szereplő, hiszen ezeket az ingatlanokat egyrészt komolyan veszélyezteti az intenzív esőzés, másrészt kellő előrelátással és a megfelelő technológiával valóságos esővíz-aranybányaként is működhetnek. Az olyan hazai ipari létesítmények, mint például a kecskeméti Mercedes gyár nagy teljesítményű, vákuumos esővízgyűjtő rendszerrel védik telephelyeiket. Az épületgépész mérnök szerint idén a termékcsoport iránti kereslet 10 százalékos bővülésére, illetve a hazai esővízgyűjtő piac dinamikus növekedésére számíthatunk.

Az előrejelzések szerint az idei évünk időjárása is szélsőségesnek igérkezik, a hirtelen lezúduló, intenzív csapadék pedig az ipari létesítményeket sem kíméli majd. Talajtípustól függően 3 nap is kellhet ahhoz, hogy egy kiadósabb esőzést követően az összes csapadék a mélyebb talajrétegekbe szivárogjon, a nagy területet lefedő lapostetők és a lebetonozott, térkövezett felületek esetében pedig különösen komoly problémát okozhat az extrém mennyiségű víz. A hirtelen lezúduló eső ugyanis eláraszthatja az ipari létesítményeket, raktárakat és gyártósorokat, anyagi károkat és termeléskiesést okozva, meggyengítheti az épületek alapjait és károsíthatja az infrastruktúrát, sőt, egy villámárvíz akár veszélyes anyagokat is kimoshat a létesítményekből.

Ennek fényében nem meglepő, hogy az ipari szektorban egyre több szereplő igyekszik megelőzni a csapadék okozta károkat. Az esővíz megtartása és újrahasznosítása nem csak az épületek biztonsága, vagy környezetvédelmi szempontok miatt fontos, hanem jelentős költségmegtakarítást is eredményez, mint például a Microsoft Silicon Valley Campusában, ahol évente 16 millió liter ivóvizet takarítanak meg. A Microsoft az esővíz-megoldások terén piacvezető Wavint választotta partneréül klímareziliencia és vízhálózat fenntartással kapcsolatos projektjeihez, de szerencsére nem csak a globális tech-cégek, hanem a hazai ipari és kereskedelmi létesítmények esetében is találunk példát a tudatos esővíz-gazdálkodásra. Ilyen például a budapesti Groupama Aréna, a Telekom székház vagy a Budapest Airport Skycourt – valamennyi létesítményben a Wavin vákuumos esővízelvezető rendszerét telepítették.

„A rendszer kisebb csőátmérői kisebb terhelést okoznak a tető szerkezetére, így annak belső alátámasztása elkerülhető. A beruházók jellemzően a belső tér maximális és rugalmas kihasználhatósága érdekében, illetve költségszempontok miatt választják ezt a megoldást”

– magyarázza Dr. Buzás Kálmán, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címzetes egyetemi tanára.

A vákuumos esővízelvezetés önmagában is hatékony, de szikkasztóval kombinálva maximalizálható a teljesítménye: gyors vízelvezetést biztosít, támogatja a természetes vízkörforgást, és tehermentesíti a csatornahálózatot. Sőt, az esővíz az ipari parkokban is újrahasznosítható: részben fedezheti az ipari hűtőrendszerek vízigényét, fordítható a tűzcsapok vízellátására, de olyan “klasszikus” megoldásokra is, mint a parkok, zöldtetők, kertek és zöldfelületek fenntartása, a takarítás vagy a WC-öblítés.

Brindza József, a Wavin épületgépész mérnöke idén becslések alapján a vákuumos esővízelvezető rendszerek iránti kereslet körülbelül 10 százalékos növekedésére, illetve a hazai csapadékvíz-szikkasztási és -tározási piac dinamikus bővülésére számít a várható heves esőzéseknek és aszályos időszakoknak köszönhetően. A szakember tapasztalatai szerint a cég 3D csapadékelvezető modelljei iránti kereslet is tovább nő majd, hiszen egyre több hazai építőipari szakember alkalmazza a digitális megoldásokat a hatékony vízgazdálkodás megtervezése során is.

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!