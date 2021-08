Rekordot döntött az Olimpia nézettsége

Ez a megközelítés tovább növelte az olimpia európai közönségét, és rekordot hozott a digitális elérésben is. A versenyeket Európában több mint 372 millióan követték a televízióban és digitális platformokon, a Discovery digitális előfizetéses szolgáltatásaira a 2018-as pjongcsangi téli olimpiai játékokhoz képest pedig majdnem háromszor annyian iratkoztak fel.

Az olimpia több mint 372 milliós európai nézettsége több mint 10 százalékkal haladja meg a 2018-as pjongcsangi téli olimpia adatát. Több mint 175 millióan – 13-szor többen, mint 2018-ban – a Discovery televíziós és digitális közvetítését követték, a versenyeket további közel 200 millióan pedig olyan partner műsorszolgáltatóknál nézték, amelyekkel – többek közt 45 szabadon fogható nemzeti műsorszolgáltatóval – a Discovery Európa-szerte licenc-megállapodásokat kötött.

Magyarországon az Eurosport1 a magyar sikersportágak közvetítései mellett komoly figyelmet fordított a tradicionális olimpiai sportágakra is. Az Eurosport2 a tokiói játékok során pedig legfőképpen a magyar sportolók versenyzésére koncentrált. A minden pillanatot lefedő olimpiai közvetítés érdekében az Eurosport a Discoveryvel partnerségben álló tévészolgáltatóknál összesen hét exkluzív pop-up csatornát is indított, különféle sportágakra specializálódva összesen több száz órányi élő közvetítéssel.

Tokiót már az első streaming olimpiának nevezik: a Discovery digitális platformjain – a discovery+ és az Eurosport előfizetéses szolgáltatásain – 1,3 milliárd percnyi olimpiai tartalmat fogyasztottak el. Ez 21-szer több, mint a 2018-as téli olimpián, egy felhasználó pedig átlagosan 60 százalékkal több percet nézett a tokiói olimpiából, mint a pjongcsangiból. A Discovery első nyári olimpiai közvetítésének nézettségi eredményei jól illusztrálják, hogy a világ legnagyobb eseménye iránt továbbra is széles körű az érdeklődés Európa-szerte. A nézők erős vágya, hogy saját, személyre szabott élményt teremtsenek maguknak, és kiválasszák, mit szeretnének nézni az összes sportesemény, nemzeti hős és inspiráló történet közül.

Itthon az Eurosport Facebook oldalán kínált extra digitális tartalmakat: minden nap végén élő elemző műsorokat láthattak a nézők, ahol a kommentátorok és szakértők mellett olimpiai és világbajnokok beszélték meg a nap eseményeit. A műsorban Szabó Gábor, Ajkler Zita, Szabó Petra és számos jól ismert Eurosport kommentátor és szakértő elemzett, akikhez többek között Horváth Mariann hatszoros világbajnok vívó és Köves Gabor, a magyar Davis Kupa kapitánya, volt olimpikon is csatlakozott.

A helyi időzóna miatt Európában nem hagyományos esti főműsoridőben mentek a közvetítések, ennek ellenére a lineáris televíziós nézettségi adatok nagyon erősek voltak az északi piacokon, ahol a Discovery ingyenesen fogható csatornákon mutatta be a játékokat. Az olimpia lemagasabb közönségaránya az északi régióban 86% volt, a játékok teljes ideje alatt a közvetítések Norvégiában és Svédországban 80% feletti közönségarányt hoztak. Az Eurosport fizetős televíziós hálózatán 42%-kal javult a közönségarány 2018-hoz képest.

„A Discovery számára megtiszteltetés, hogy rekordszámú emberhez juttathatta el ezt a különleges olimpiát Európa-szerte és a digitális platformokon is. Páratlan a szakértelmünk a sporttörténetek elmesélésében a pályákon és azon kívül is, és ezzel minden platformon szórakoztattuk és elkápráztattuk a közönséget – mondta Andrew Georgiou, a Discovery sportért felelős elnöke. – A legjobban ahhoz értünk, hogy a sporton keresztül növeljük a közönséget és az elkötelezettséget – különösen, mivel látjuk, hogy a discovery+ révén olyan platformot használtunk, amely tömeges elérésével új, másfajta fogyasztók bevonzására is alkalmas. A kevesebb mint hat hónap múlva esedékes 2022-es pekingi játékok tervezése már javában zajlik. A záróünnepségen megtörtént az átadás Párizsnak, és ezzel megteremtődött az a kiemelkedő lehetőség, amit az igazán közel megrendezendő olimpia jelent”