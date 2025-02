A magyar pénzügyi szféra meghatározó szereplői a CEE régió legnagyobb fintech konferenciáján

A fintech világ legnagyobb regionális eseménye, a Money Motion 2025-ben ismét visszatér Zágrábba, hogy összehozza a pénzügyi szektor innovátorait, vezetőit és globális márkáit.

A közép-kelet-európai régió legjelentősebb fintech konferenciája idén is kivételes szakmai programmal és kapcsolati lehetőségekkel várja az érdeklődőket, ahol Magyarország képviselői kiemelt szerepet kapnak. A konferencia szervezői büszkék arra, hogy eddig több mint 3 500 szakembert kapcsoltak össze, és több mint 700 globális márkát láttak vendégül, teret adva az innováció és az együttműködés számára a pénzügyi és technológiai szektorban.

Magyar fintech szakértők a Money Motion színpadán

A magyar IT szféra egyik meghatározó szereplője, Kaszás Zoltán, az OTP Bank Group Digital Igazgatója is csatlakozik az előadókhoz. Zoltán több mint két évtizedes tapasztalattal rendelkezik a digitális transzformáció és az IT stratégia alkotás területén. Korábban olyan vállalatoknál töltött be vezetői szerepet, mint a MOL Group, a Budapest Airport és a T-Systems Magyarország. Jelenlegi pozíciójában az OTP Bank csoportszintű digitális átalakulásáért, az AI infrastruktúra fejlesztéséért és a szabványosított IT működésért felelős.

„Az OTP Csoport Közép-Európa egyik vezető független pénzintézeteként közel 17 millió ügyfél és 40 000 munkavállaló életére van hatással 11 országban, így felelősségünk, hogy támogassuk a régió fejlődését és digitális átalakulását.Az innováció, az AI-technológiák és a „beyond banking” megoldások integrációja pedig kiemelt terület számunkra. Innovációs központunk, az OTP LAB révén fintech cégekkel, startupokkal és oktatási intézményekkel működünk együtt, hogy a jövő banki szolgáltatásait formáljuk, így örömmel veszek részt előadóként a horvátországi Money Motion konferencián, ahol megosztom az OTP Csoport digitális átalakulásának tapasztalatait, és hangsúlyozom az együttműködés fontosságát. Hiszem, hogy folyamatos innovációval közösen alakíthatjuk a régió és az iparág jövőjét.”

– mondja Zoltán.

Szintén színpadra lép Ács Zoltán, a Magyar Fintech Szövetség elnöke és az MBH FintechLab ügyvezető igazgatója, aki évek óta aktívan támogatja a fintech startupokat, valamint vállalati innovációs programokat vezet. Az ő célja, hogy minél több magyar fintech startup számára biztosítson nemzetközi megjelenési lehetőséget a konferencián. Emellett a Money Motion partnerségre lép a Magyar Fintech Szövetséggel, amelynek képviselői szintén részt vesznek az eseményen.

A szervezők a Magyar-Horvát Kereskedelmi és Iparkamarával is együttműködnek annak érdekében, hogy minél több magyar szakértő vehessen részt a régió legnagyobb fintech eseményén.

Money Motion 2025 – a régió pénzügyi innovációs központja

Az esemény harmadik kiadása a Zagreb Fair konferenciaközpontban kerül megrendezésre, ahol több mint 90 iparági szakértőt vonultatnak fel négy különböző színpadon. Az új expo zóna több mint 2 000 négyzetméteren teremt lehetőséget az üzleti kapcsolatépítésre és az innovációra. A program olyan forró témákra összpontosít, mint az AI és a blokklánc bevezetése, a szabályozási környezet változásai, az infrastruktúra fenntarthatósága, valamint a fintech szektor integrációja más iparágakkal, például a telekommunikációval, biztosítással és kiskereskedelemmel.

A látogatók betekintést nyerhetnek a legújabb trendekbe a fizetési és banki élményfejlesztés területén, valamint a technológiai újításokba, amelyek a jövő pénzügyi szolgáltatásait alakítják. Az esemény a régió vezető fintech cégeinek támogatásával valósul meg, köztük az ASEE, Monri, Mastercard, OTP banka, A1 Hrvatska, Croatia osiguranje és a LAQO szponzorációjával.

Nemzetközi és magyar top fintech szereplők egy helyen

A Money Motion 2025 olyan világszinten elismert márkákat hoz el Zágrábba, mint a Visa, a Mastercard és az AWS, miközben még folyamatosan jelentik be az új előadókat is. A magyar és nemzetközi fintech szakemberek együtt formálják a jövő pénzügyi ökoszisztémáját, így a konferencia kiemelkedő lehetőség minden magyar szakértő, startup és vállalat számára, akik részt kívánnak venni a pénzügyi innováció alakításában. Sőt, február 28-ig lehet jelentkezni a Money Motion harmadik Startup Pitch Competition versenyére is, amelyen top 10 FinTech startup verseng a világ minden tájáról a 20 000 eurós díjért és a lehetőségért, hogy részt vegyen Európa vezető Fundraising Bootcampjében.

A pénzügyi világ átalakulóban van

„Teljesen más világban találjuk magunkat, mint amikor legutóbb a konferenciára készültünk. Az elmúlt hat hónapban váratlan változásoknak lehettünk tanúi a FinTech és a kapcsolódó iparágak terén. A Bitcoin minden várakozást felülmúlva növekedett, az amerikai választások óta pedig az Electrocoin növekedése is robbanásszerű. A hagyományos pénzintézetek egyre nagyobb mértékben fektetnek be a kriptovalutákba, amelyeket korábban határozottan elutasítottak, miközben az európai szabályozások folyamatos felülvizsgálat alatt állnak, különösen az agilisabb piacok – például az amerikai – tükrében. Ezek a témák világszerte és regionálisan is kiemelt figyelmet kapnak, az emberek pedig egyre inkább szeretnének minél több információhoz jutni. Az elmúlt két évben teltházas konferenciát rendeztünk, és már most látszik, hogy idén sem lesz ez másként”

– mondta Nikola Škorić, az Electrocoin alapítója és ügyvezetője, valamint a Money Motion társalapítója. Az Electrocoin Horvátország vezető kriptovaluta-brókercége és kriptofizetési szolgáltatója.

A Money Motion 2025 jegyek és további előadók elérhetők a hivatalos weboldalon: www.money-motion.eu

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!