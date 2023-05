Veszélyben a szövegírás a ChatGPT miatt?

Manapság a legtöbb kreatív területen tevékenykedő személy – különösen, aki a szövegírás műfajában érvényesül – felteszi magának a kérdést: vajon helyettesíthető vagyok-e egy „mindentudó géppel?” A kérdés létjogosultságát nem egy legújabb amerikai blockbuster mozifilm szülte, hanem maga a valóság: a ChatGPT ugyanis úgy robbant be a köztudatba, okozva sokakban pánikszerű félelmet, mint talán eddig egyetlen egy mesterséges intelligencián alapuló program sem.

Valós ez a félelem? Mostani bejegyzésünket ennek a valóban sokakat érdeklő témának szenteltük.

Már tényleg a csapból is ez folyik

A netet elözönlötték a ChatGPT-vel foglalkozó cikkek, így tulajdonképpen, ha akarjuk, ha nem, már laikusként is tudjuk nagyjából, miről van szó – szövegíróként meg pláne képben vagyunk. Röviden: az OpenAI által fejlesztett, magyar nyelven is ingyenesen elérhető nyelvi modellről van szó, amely párbeszéd formájában azonnali válasszal szolgál a feltett kérdéseinkre.

Szövegírás ChatGPT – meg is kérdezhetjük „tőle”, hogy mire képes

Mivel ez egy párbeszéden alapuló AI, akár meg is kérdezhetjük tőle, képes-e kiváltani a szövegírást a jövőben. A válasz mindannyiszor ugyanaz, másként megfogalmazva: a szövegírás ChatGPT-vel nem a szövegíró munkáját veszélyezteti, sokkal inkább annak segítését, ergo meggyorsítását, hatékonyságát hivatott szolgálni. Ezt pedig bátran elhihetjük – no nem azért, mert a szóban forgó AI híres volna „őszinteségéről”, ha egyáltalán beszélhetünk ilyen emberi tulajdonságról egy szoftver vonatkozásában. Ami miatt a ChatGPT soha nem fog tudni felülkerekedni szövegírás tekintetében az ember felett, az az egyediség, az az szikra, ami egy kreatív alkotó sajátja. A szövegírás kreatív tevékenység, amit, ha jól csinálunk, nem „szövegeket” kapunk eredményként, hanem élvezetes, érdekfeszítő írásokat, amelyek mind-mind hordozzák az írójuk egyedi megfogalmazásának, szóhasználatának, stílusának jegyeit. Utánozni persze lehet – de a ChatGPT által megfogalmazott szövegeken erősen érezni, hogy valóban azok, amik: egy gép, egy nyelvi modell által összerakott szövegek.

Ússzunk az árral!

Az emberiség történetében számos forradalom volt már, gondoljunk csak az őseinkre, akik közel 10 ezer évvel ezelőtt állattenyésztésre és növénytermesztésre tértek át, radikálisan megváltoztatva ezáltal az addig ismert életvitelüket – vagy a nem is olyan távoli ipari forradalomra, hogy a mi időnkben megélt számítógépes forradalomról már ne is beszéljünk. Most, a nyilvánvaló AI forradalom küszöbén abszolút érthető a kétkedés, az ismeretlentől való félelem. Tény, hogy a szövegírás alapjaiban fog változni – ám ez a változás nem feltétlenül kell rosszul elsüljön.

Ismerjük meg ezt az új technológiát és használjuk fel saját céljainkra a tudását. A program alapvetően információközlésre szolgál, így a tapasztalt, kreatív szövegíró munkáját nagyban megkönnyítheti. Azoknak viszont, akik a szövegírásra eddig is, mint nyűggel járó, frusztráló tevékenységre tekintettek, és „darabszámban” mértek, van okuk az aggodalomra.

Azoknak pedig, akiknek a billentyűzetéről eddig is egyedi tartalmak „pattantak le”, akik szenvedéllyel írnak és hajlamosak egy-egy témába belemélyedni, akik tanulékonyak és megvan bennük a korábban már említett szikra, nincs félnivalójuk az AI-tól.

