Instagram, influenszerálmok, ChatGPT – ilyen a magyar tinik digitális világa 2025-ben

Megérkeztek a Tinik a Neten 2025 felmérés eredményei

Az Instagram a favorit a 14-25 éves korosztálynál: innen tájékozódnak leggyakrabban a világ dolgairól, ehhez a platformhoz ragaszkodnának a leginkább, ha csak egyet kellene választaniuk, és 10-ből 8-an naponta használják. A mesterséges intelligenciával is kezdenek összebarátkozni, több mint 80%-uk igénybe vette már a házi feladat elkészítéséhez. És bár a megkérdezett tinik több mint harmada szeretne influenszer lenni, alulbecsülik azt, hogy vajon mennyit kereshet havonta egy már befutott tartalomgyártó.

Negyedik alkalommal készítette el a tinik online szokásait vizsgáló felmérést a Be Social közösségimédia-ügynökség. A 2019 óta kétévente elvégzett felmérés nemcsak arra keresi a választ, hogy milyen platformok népszerűek a tinik körében, vagy hogy mit gondolnak az influenszerekről, hanem rendszerint az aktuális trendekhez is igazodik – így idén a mesterséges intelligencia használata került be a kérdőívbe.

„Nemcsak az érdekel minket, hogy hol vannak a tinik most az online térben, hanem az is, hogy hogyan változik a preferenciájuk az évek során. Két éve érzékelhető volt a TikTok előretörése, ám most nagyon úgy fest, hogy az Instagram marad az abszolút favorit a tinik körében. Ami nem változik, hogy vonzónak találják az influenszerlétet, és szívesen rejtőzködnek titkos profilok mögé a közösségi médiában. A szülőknek és a pedagógusoknak fontos tanulság, hogy nem csökken azok aránya, akik online zaklatásról számolnak be, és egyre többeket foglalkoztat a kérdés, hogy a mesterséges intelligencia hogyan alakítja a saját jövőjüket”

– foglalta össze a felmérés főbb tanulságait Forgács Mariann közösségimédia-szakértő, a BeSocial ügyvezetője.

A híreket is a közösségi médiában követik, de csak ritkán posztolnak ott

Ha az a kérdés, honnan tájékozódnak a világ dolgairól, a tinikénél az első négy helyen csak közösségimédia platformok szerepelnek: Instagram (75,87%), Facebook (69,47%), TikTok (69,28%) és YouTube (57,63%). A hírportálok viszonylag nagyobb távolságban követik az éllovasokat – a 24.hu-t, az index.hu-t, a telex.hu-t és a blikk.hu-t már a megkérdezettek kevesebb mint 30%-a említette csupán. A tinik több mint fele (53,41%) mondta azt, hogy szokott podcastet hallgatni. A legkülönbözőbb élethelyzetek sem tartják vissza a tiniket attól, hogy a mobiljukat nyomkodják: 74,63% a wc-n ülve, 72,23% filmnézés közben, 6,55% akár a moziban is a netet bújja.

Bár gyakran használják a különböző platformokat, csak ritkán posztolnak, ha mégis, akkor az Instára (25,58%) és a Snapchatre (23,32%) leginkább. A naponta használt csatornák sorrendje úgy, hogy több választ is megjelölhettek a megkérdezettek: 1. Messenger (92,9%), 2. Instagram (84,26%), 3. TikTok (70,52%), 4. Facebook (66,19%), 5. YouTube (63,81%). De ha ki kell választaniuk egyetlen csatornát, amit kizárólagosan használnak, akkor a legtöbben az Instagram (40,06%) mellett tennék le a voksukat, a Messenger (21,16%) már lényegesen kisebb támogatást kapott, ahogy a TikTok (17,55%) is. Csak 100-ból 8-an mondták azt, hogy a YouTube lenne az a platform, ami nélkül nem tudnának élni.

Influenszerálmok és alábecsült bevételek

Az influenszerek követése alap, legtöbben 30-nál is többet követnek, leginkább magyar fiatalokat, akik a neten váltak ismertté (34,15%). A tinik több mint fele vásárolt már influenszer hatására terméket (52,31%), 100-ból hárman rendszeresen teszik ezt. Közel egyharmaduk készített már olyan tartalmat, amivel az ismerősein túl szeretett volna embereket megszólítani, értéket teremteni (31,49%), további 26,58% gondolt már rá, hogy ezt kipróbálja. Több mint egyharmaduk (35,16%) szeretne influenszer lenni, megoszlik, hogy kit a pénz (10,28%), kit a hírnév (9,5%), kit mindkettő egyszerre (15,38%) motivál ebben inkább.

Annak ellenére, hogy sokan épp a nagy bevétel reményében vágynak az influenszerkedésre közülük, mintha alulbecsülnék azt, mennyit keresnek a befutott influenszerek: a YouTube-os tartalomgyártóknak a legtöbben (34,5%) 100.000 – 300.000 Ft közötti havi bevételt, az Insta/TikTok influenszereknek 300.000 – 500.000 közötti havi bevételt tippeltek a legtöbben (26,65%). A valóság az, hogy ennél jóval többet is kereshetnek a tartalomgyártók és influenszerek.

Titkos profilok, zaklatás és digitális detox

A tinikre jellemző, hogy nem adnak meg magukról valós adatot a közösségi médiában (49,03%), és hogy több profiljuk is van (38,62%), akár olyan is, amit alig valaki ismer (36,32%). A tinik közel fele (49,19%) élt már át zaklatást a közösségi médiában, minden 10. (11,83%) többször is. A megkérdezett tinik felétől (50,71%) kértek már erotikus fotót chatben, 8,81% küldött is.

A tinik nemcsak, hogy készítenek magukról szelfit, de azt gyakran el is küldik chatüzenetben (51,81%) – a fiúk ritkábban, de azért nem jelentéktelen mértékben (38,2%). Egynegyedük (23,53%) használ a képei szerkesztéséhez filtert. Lehet, hogy épp az Insta-filteres virtuális világ okoz néha besokallást, ami miatt többen egy időre kicsekkolnának az online térből: a megkérdezett tinik fele (50,49%) tartott már digitális detoxot, sőt, 18,54% közülük gyakran szokott ilyet tenni, további 29,23% gondolt már rá, hogy nem ártana.

AI és a jövő: aggódjunk vagy lazuljunk?

A mesterséges intelligencia már a barátjuknak mondható, csak 15,17% mondta azt, hogy még nem próbált ki egy AI-alkalmazást sem legalább öt alkalommal, a legtöbben (81,6%) a ChatGPT-vel ismerkedtek eddig. A fiúk jóval kísérletezőbbek, ha az AI-ról van szó, sokkal nagyobb arányban próbálták már ki a különböző AI-platformokat: a ChatGPT után a Google Gemini (25,98%), a Microsoft Copilot (19,23%) és a DeepL (17,31%) jön náluk a sorban. 10-ből 8 tini csinált már házi feladatot Chat GPT-vel, közel felük (47,96%) gyakran támaszkodik ilyen segítségre. És hogy tartanak-e attól, hogy a mesterséges intelligencia miatt újra kell gondolniuk, hogy mivel is szeretnének foglalkozni a jövőben? 20,79% gondolt már erre, hogy nem árt újratervezni, 11,46% viszont úgy véli, az AI nem fogja elvenni a munkánkat, ezért kár is emiatt aggódni.

