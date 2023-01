Ingatlanpiac: meg kell tanulni sekély vízben úszni

Tavaly május óta fokozatosan tűnt el az ügyfelek nagy része az ingatlanpiacról, így most a keresleti oldalt zömében szükségvásárlók alkotják.

Gadanecz Zoltán, a GDN Ingatlanpiac alapító-tulajdonosa szerint a negatív hírek nagyban közrejátszottak abban, hogy 40-50 százalékos visszaesés legyen az adás-vételek számában. Mint mondta, a forgalom csökkenése megnyitotta az utat az alku előtt, így most kivételesen jó vételeket lehet nyélbe ütni.

Túl sok a rossz hír, ezért a vásárlóközönség hezitál és kivár az ingatlanpiacon, állapította meg Gadanecz Zoltán, a GDN Ingatlanhálózat alapító-tulajdonosa az újév első napjaiban. A szakember szerint a háborúról, hitelezésről, uniós pénzekről és bizonytalan jövőről szóló tudósítások erősen befolyásolják a keresletet, emiatt sokan más befektetések felé fordulnak. Közölte, hogy a csökkenés immár hét hónapja tart és akár 40-50 százalékos visszaesésről is lehet beszélni. A tapasztalatok azt mutatják, hogy mindenki gondolkodik, időt húz, és csak azok vásárolnak jelenleg, akiknek muszáj.

„Azok a kényszervásárlók vannak jelen a piacon, akik valamilyen családi okból, például gyermek születése miatt szeretnének nagyobb házba költözni vagy öröklés útján szerzett ingatlant próbálnak értékesíteni. A befektetők a háttérbe vonultak és máshol kamatoztatják a pénzüket, mert kiszámíthatatlannak érzik a közeljövőt”

– ismertette a helyzetet.

10 százalékot is le lehet faragni az árból

Gadanecz Zoltán arról beszélt, az eladóknak és a vevőknek is meg kell tanulnia ebben a sekély vízben úszni, ami azt hozza magával, hogy sokkal jobb a vásárlók alkupozíciója. Elmondása alapján ma már nem számít ritkaságnak, hogy akár 10 százalékot is le lehet faragni az adott ingatlan irányárából.

„Előfordult, hogy egy 125 millió forintra taksált belvárosi lakást 110 millió forintért vittek el, ami egy éve még elképzelhetetlen lett volna. Óvatosabbak és biztonságra játszanak viszont már az eladók is. Egy másik esetben a tulajdonos 100 millió forintért nem adta el a 110 millió forintért kínált ingatlanát egy olyan érdeklődőnek, aki hitelre vásárolt volna, mert több hónap lett volna az átfutási ideje, de 95 millió forint készpénzért jóváhagyta az adás-vételt”

– szemléltette milyen fontossá vált az időfaktor a piacon.

A GDN Ingatlanhálózat alapító-tulajdonosa szerint bizonyos szegmensekben, a kedvezőtlen rezsijű lakásoknál tartós lehet az alkuk miatti árcsökkenés. Ez pedig egyre csábítóbbá válhat majd újra a befektetők számára is.

Gadanecz Zoltán végezetül kijelentette, tévhit, hogy a hitelezés megállt volna. A bankoknak is az a szándéka, hogy mozgásban maradjon a piac, így ma is találni 7-8 százalékos lakáshiteleket a kínálatban, ami évtizedes viszonylatban még mindig nem drága. Többek között ez is segíthet majd abban, hogy lassan visszarendeződjön a piac a normál állapotra.

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!