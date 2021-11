Egyre több a „bumerángozó”

A vállalat 15 éve működő technológiai és analitikai központja a bumerángozó kollégák számának növekedését tapasztalta az elmúlt években. A visszatérők szerint az érdekes karrierlehetőségek, a támogató közösség, illetve a magánélet és a munka egyensúlya a fő tényezői a visszatérésnek.

A munkaerőpiac egyik leggyakrabban emlegetett trendje a volt alkalmazottak újrafelvételének növekvő fontossága. Évekkel ezelőtt ezt a gyakorlatot a munkáltatók nem igazán támogatták, azonban egyre több vállalat látta meg az értéket abban, hogy munkavállalóira hosszú távú erőforrásként tekintsen, még akkor is, ha karrierjükben más cégeknél kitérőt is tesznek.

„Oka van annak, hogy a »bumerángozás« hangsúlyos tendenciává vált az elmúlt években – mondta el Fremda Balázs, a Morgan Stanley budapesti irodájának HR igazgatója. – Egy ideális világban a tehetségeket folyamatosan a cégnél lehet tartani, azonban ha a kilépési folyamat során tisztelettel bánunk az esetleges távozókkal, jó emlékeik maradnak a cégnél töltött időről. Ha pedig olyan karrierlehetőségeket is tudunk ajánlani, ahol kamatoztathatják tehetségüket, akkor jó esély van arra, hogy egyszer visszatérnek. Ez az oka annak, hogy mindig a baráti viszonyban való elválásra törekszünk, és kiterjedt alumni hálózatot tartunk fenn, hogy kapcsolatban maradjunk a volt kollégákkal.”

A Morgan Stanley esetében 2020-ban az újonnan felvett munkatársak 8 százaléka volt korábbi alkalmazott az EMEA (Európa, Közel-Kelet és Afrika) régióban, és ez a szám csak növekszik.

„A vállalatok számára számos előnnyel jár, ha olyan munkatársakat vesz fel, akik korábban már dolgoztak a cégnél. Mivel ismert a pályázó tudása, munkaetikája és a személyisége, sok időt spórolhat meg a munkáltató a toborzási folyamat során a jelölt megismerésével, és fordítva: a munkatárnak sem kell már bemutatni a vállalatot – magyarázta a szakértő. – Kiküszöbölhető annak a kockázata is, hogy a munkavállaló nem illeszkedik be a céges kultúrába, emellett jó eséllyel új ismereteket és készségeket is hoz magával, amelyeket távolléte során sajátított el.”