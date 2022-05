Hosszú kilométerek bejárása után 15. születésnapját ünnepli a Google Utcakép

2022. május 24. – Sok-sok kilométert tettek meg a Google Utcakép autói világszerte, 2007 óta, amikor elindult a Google Térkép Utcakép funkciója.

Az Utcakép a világ több mint 220 országában érhető el, beleértve az Antarktiszt is. A szolgáltatás virtuális ablakot nyit a világra és lehetővé teszi, hogy az otthonunk kényelméből tegyünk sétákat a legkülönlegesebb helyekre. Az Utcakép autói jelenleg is Magyarországon készítenek friss felvételeket – éppen amikor a szolgáltatás 15. születésnapját ünnepli.

Az első mérföldkő

A Google Utcakép Magyarországon, 2013-ban indult el, amikor nemcsak autóval, de gyalogosan a hátizsák formájú Trekkerrel és biciklivel járták be a Google operátorai az ország olyan különleges helyeit, mint a Budai vár, a Hollókő Ófalu, a Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék, vagy a Tihanyi-félsziget.

Mindeközben több izgalmas projektet is megvalósítottak. 2015-ben például egy turistahajó fedélzetére erősített kamerával készítettek felvételeket a Duna budapesti szakaszairól – ez volt a szolgáltatás első olyan projektje, amely eredményeképp egy hat országot átszelő folyó került az Utcaképre.

Az újabb felvételeknek köszönhetően pedig már nemcsak az utcák, de olyan helyek is bejárhatóak, mint a gyönyörű ELTE Füvészkert, de meg lehet pillantani a Budapesti Fővárosi Állat- és Növénykert híres pingvinjeit is.

Legnépszerűbb látványosságok az Utcaképben

Az Utcakép szolgáltatás lehetővé teszi, hogy egyszerűbben tájékozódjunk, vagy akár csak szétnézzünk és virtuális sétát tegyünk egyes helyeken. A nyaralás, hétvégi kikapcsolódás tervezésekor pedig a nevezetességeket is körbe lehet nézni otthonról, így különösen kedvelt szolgáltatása ez a turistáknak. Születésnapja alkalmából a Google összegyűjtötte azokat a helyeket, amelyre legtöbben kattintottak a Google Utcaképben a tavalyi évben. A listát továbbra is az Országház vezeti, de nemrég nyílt Elete Pláza is helyet kapott az Utcakép legnépszerűbb nevezetességei között.

A legtöbbet kattintott turistalátványosságok 2021-ben az Utcaképben Országház Nagy Vásárcsarnok Budapest Nemzetközi Repülőtér Szent István Bazilika Halászbástya Etele Pláza Budai vár Puskás Aréna Hősök tere Keleti pályaudvar

Helyek, amelyekre rá sem ismernél

Folyamatosan járják a világot a Google térképéhez Utcakép-felvételeket készítő autók, ennek pedig az egyik legnagyobb előnye, hogy naprakész fotókat tekinthetnek meg az érdeklődők. Így 2014 óta már az időutazás is lehetséges a Google Utcaképben. A képernyőn a bal sarok kis órájára kattintva megtekinthető, hogy hogyan változnak egyes helyek évről évre, hogyan épül, vagy éppen tűnik el egy épület az évek során – így tűnik fel egészen más színben a Ferenciek tere és így bukkan fel 10 év átugrásával a Magyar Tudósok körútján az ELTE Természettudományi Kutatóközpont.