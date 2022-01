A SoftPOS a dinamikusan bővülő európai piacokon és a technológiailag fejlett országokban aktív paytech vállalat, a Nexi által kifejlesztett alkalmazás, amely már az UniCredit Bank üzleti ügyfelei számára is elérhető. Az alkalmazás segítségével a felhasználók a mobiltelefonjukat terminálként használva kínálhatnak kártyás fizetési lehetőséget ügyfeleiknek.

A SoftPOS lehetővé teszi a vállalkozók, így a kiskereskedők, kézművesek, szabadúszók – többek között fodrászok, futárok, vízvezeték-szerelők – számára, hogy okostelefonjuk az app segítségével digitális fizetési terminálként működhessen. Az alkalmazás használatával az NFC-képes androidos okostelefonok és táblagépek bármilyen összegű érintés nélküli fizetést elfogadnak – a PIN On Glass funkciónak köszönhetően akár PIN-kód megadásával is. Ez azt jelenti, hogy nincsen szükség külön hardverre, mindemellett az alkalmazás megfelel a legmagasabb biztonsági előírásoknak is.

A SoftPOS-nak köszönhetően a vállalkozóknak nem szükséges fizikai POS-terminált bérelniük, ami érezhető költségcsökkentést jelent. Az alkalmazás statisztikákat és grafikonokat kínál a fizetési tranzakciókról, így a felhasználók nyomon követhetik a forgalom alakulását, miközben fogyasztóik saját érintésmentes fizetési eszközzel, például kártyával, mobiltárcával vagy okoseszközökkel vásárolhatnak.

„Az UniCredit Banknál olyan digitális megoldásokon dolgozunk, amelyek választ adnak a mindennapok kihívásaira. Bankunk számára kiemelt fontosságú az, hogy korszerű digitális megoldásokat kínáljunk ügyfeleinknek, és támogassuk őket üzleti pénzügyi folyamataik egyszerűsítésében. Ennek egyik állomása az innovatív, szoftveralapú, egyedi előnyöket kínáló SoftPOS. Az alkalmazás tökéletesen illeszkedik digitális stratégiánkba, és egyúttal hozzájárul a készpénzmentes fizetés hazai elterjedéséhez is”

– emelte ki Giacomo Volpi, az UniCredit Bank vezérigazgató-helyettese.

„Büszkék vagyunk innovatív SoftPOS megoldásunkra, amely a Nexi számára újabb lépést jelent az ügyfélélmény javítását célzó kezdeményezések fejlesztésében. A mobileszköz POS terminállá alakítása jól mutatja az intelligens fizetési ökoszisztéma megteremtése iránti elkötelezettségünket és az ágazat vezető technológiai partnereként betöltött szerepünket”

– nyilatkozta Eugenio Tornaghi, a Nexi Payments nemzetközi piacokért felelős vezetője.

Az UniCredit SoftPOS alkalmazással kapcsolatos további információ itt érhető el.