Applikáció segíti a beléptetést a MediaMarkt áruházakban

A 144/2021-es kormányrendelet értelmében április 7-én újranyitnak a MediaMarkt áruházai.

A műszaki áruházlánc áruval feltöltött, fertőtlenített üzletekkel várja a vásárlókat. Az áruházakban maximalizálták az egy időben bent tartózkodó látogatók számát, a zökkenőmentes beléptetést egy applikáció is segíti.

„Arra számítunk, hogy az átmeneti boltzár feloldásával a fizikai áruházak forgalma heteken belül visszaáll a lezárást megelőző szintre. A vásárlók nagy részének továbbra is fontos, hogy a vásárlást megelőzően személyesen meggyőződjenek a termékek minőségéről, illetve a szaktanácsadók segítségét kérve döntsenek”

– mondta Szilágyi Gábor, a MediaMarkt ügyvezető igazgatója. A vezető kiemelte, hogy vásárlóik és kollégáik egészsége érdekében az eladótereket rendszeresen fertőtlenítik.

A pár héten át tartó, most véget érő boltzár alatt a megszokotthoz képest sokkal több játékkonzol és szoftver, okostévé, valamint notebook és kiegészítő (pl. webkamera, fülhallgató, nyomtató) fogyott. Utóbbiak számítottak egyébként – a digitális oktatásra való újbóli átállás következtében – a március 8-iki lezárás előtti hétvége slágertermékének is. Szilágyi emlékeztetett rá, hogy a boltzár előtti hétvégén az áruházi forgalom megháromszorozódott, és a MediaMarkt webáruházában is 70%-kal nőtt a látogatószám. A nyitás után a forgalomban ennél sokkal kiegyensúlyozottabb változásra számít a vezető.