Ismét egy újabb szoboravatás vár ránk, Bud Spencer helyett most a híres Gömböcön a sor

A világ legnagyobb Gömböc-formájú szobrát állítják fel december közepén a Corvin Sétányon, ami egyben a világ első kültéri Gömböc-szobra lesz. A 4,5 méter magas és több mint 4 tonnás, rozsdamentes acélból készült Corvin Gömböc a magyar leleményességnek állít emléket. A kitartást és a törékeny egyensúlyt is megtestesítő magyar találmánynak köszönhetően sikerült megfejteni a kövek evolúcióját és ezáltal a Mars egykori folyóinak hosszát is. Praktikus formáját már drónok tervezésénél is használják.

A Corvin Sétányon a Nokia Skypark épületénél állítják fel hamarosan az első kültéri Gömböc-szobrot. A rozsdamentes gyöngyszórt krómacél héjú, több mint 40 ezer liter térfogatú alkotás a Gömböc formájában egy olyan testet jelenít meg, amelynek megalkotása komoly kutatómunka és matematikai zsenialitás eredménye. Az egyik leghíresebb magyar találmánynak számító Gömböc az első ismert olyan homogén, konvex test, amelynek egy stabil és egy instabil, vagyis összesen két egyensúlyi pontja van. Ez azt jelenti, hogy a Gömböc, sajátos formája miatt, mindig a stabil egyensúlyi pontjába billen vissza, függetlenül attól, hogyan tették le. Ennél kevesebb egyensúlyi helyzettel rendelkező test bizonyítottan nem létezik a világon.

A Gömböc feltalálója két magyar építészmérnök, Domokos Gábor és Várkonyi Péter, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem oktatói, akik több mint 10 évnyi kitartó kutatás után találtak rá a Gömböc formájára. A találmány kialakítása annyira egyedi, hogy jelenleg nincs olyan algoritmus, ami alapján számítógép segítségével lehetne keresni Gömböcöt. A felfedezés bizonyította Vlagyimir Igorevics Arnold orosz matematikus korábbi sejtését a Gömböc létezéséről.

A kutatásból származó matematikai modellel, egy kavics egyensúlyainak száma és helyzete alapján, meghatározható annak eredeti mérete. Ez a számítás segített abban, hogy a Curiosity marsjáró felvételein látható kövekből a feltalálók a NASA-val közösen bizonyítsák, hogy a Marsot valaha jelentős méretű folyók szelték át. A Pennsylvaniai Egyetemen működő drónkutatási központ piko drónjainak formáját ugyancsak a Gömböc ihlette.

Mára több ezer különféle Gömböc található több mint 50 országban. Az egyedi, sorszámozott darabok állandó kiállítási tárgyként láthatóak a világ leghíresebb egyetemein és múzeumaiban, többek között Oxfordban, a Princetoni Egyetemen, valamint a windsori kastélyban, míg az úgynevezett könnyű Gömböcök akár online is beszerezhetők.

A világ legnagyobb Gömböc formájú szobrának elhelyezésével a cél egy olyan ikonikus köztárgy létrehozása, amely felkelti a látogatók érdeklődését, egyben vonzó turisztikai látványosságot is jelent a Corvin Sétányon. A közönség az eddigi legnagyobb, 2,5 méter magas Gömböc-szobrot a 2010-es shanghai világkiállítás magyar pavilonjában láthatta. A Nokia Skypark irodaház előtt hamarosan felállított Corvin Gömböc-szobor a Budapesti Corvin-negyed környezetében folyó tudományos kutatómunkára is fel kívánja hívni a figyelmet. A környéken található a Semmelweis Egyetem, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem informatikai kara, a Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézete és az ország egyik legnagyobb kutatás-fejlesztési laboratóriumával rendelkező Nokia Skypark is.

A Corvin Gömböcöt a Futureal-csoport megbízásából Zalavári József művészeti vezetésével a Direct Line Kft. építette. A szobrot egy vízfelület felett állítják fel, a vízfelszín tükröződése így még izgalmasabbá teszi a Corvin Gömböc csillogását.