A váci Duna-parton lelt otthonra Kolodko Mihály új, különleges szoborcsoportja.

A cápák a környezetszennyezés problémájára és annak mérséklésének fontosságára hívják fel a figyelmet, amelyet alapanyagával is tükrözni kíván. Így a cápák a Duna-Dráva Cement Kft. evoBulid termékmárkájához tartozó alacsonyabb környezeti lábnyomú cementből készültek.

A cápa szoborcsoport a Duna partján gyűjtött hulladékokat tartalmaz, kötőelemük pedig a Duna-Dráva Cement Kft. (DDC) evoBuild termékmárkájához tartozó alacsonyabb szén-dioxid kibocsátású cementből készült beton, melyet a vállalat az idei évben vezetett be a piacra. Az építőanyag-ipari cég anyavállalatához, a Heidelberg Materials-hoz hasonlóan kiemelten kezeli a klímasemlegesség kérdését, ezért is döntöttek úgy, hogy Magyarországon is elérhetővé teszik az evoBuild termékcsaládot, mely a hagyományos betonnal azonos friss és megszilárdult tulajdonságokkal rendelkezik, azonban minimum 30%, de akár 80%-kal is csökkenhet a CO 2 lábnyom az előállítás során.

Az evoBuild betontermékek Magyar és Hazai termék védjegyes cementtípusok felhasználásával készülnek a hazai szabványok alkalmazása mellett.

Ehhez tartozhatnak a kínálat azon tagjai, amelyeket a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése és a körforgásos gazdasághoz való különleges hozzájárulás jellemez. Minden ide sorolt terméknek szigorú követelményeknek* kell megfelelnie ahhoz, hogy a kínálat részévé váljon. Ezzel az építőanyag-ipari vállalatok között elsőként, a Heidelberg Materials globálisan szabványosított kritériumokat alkalmaz a fenntartható termékek címkézésére.

Az evoBuild-et alkalmazni lehet magas- és mélyépítési monolit vasbeton szerkezetekhez, egyéb vasbeton szerkezetekhez, vízzáró, fagyálló, kopásálló betonszerkezetek építéséhez, „nagy tömegű” betonozáshoz, látszó betonok, esztétikus felületek elkészítéséhez, ipari létesítmények, ipari padlók építéséhez, zöld lakóépületek, társasházak kivitelezéséhez.

A DDC mint felelős és meghatározó piaci szereplő, már hosszú ideje kiemelten kezeli az alacsonyabb környezeti lábnyom és a klímacél elérésének kérdését. Kolodko Mihálynál pedig régóta tervben volt egy környezettudatos tematikájú szoborcsoport megvalósítása. Amikor a párhuzamra fény derült, a közös munka szinte azonnal elindult, hiszen a kooperáció tökéletesen szimbolizálja a szobrász és a vállalat törekvéseit is. További közös pont mutatkozott meg, hiszen Kolodko Mihály Vácon alkot, míg a DDC egyik cementgyára, egyben székhelye is a város mellett található.

Egy kifejező, maradandó és igazi értéket hordozó tervet szeretett volna a társaság összehozni annak apropóján, hogy anyavállalatuk januárban mutatta be új, globális termékmárkáját, az evoBuild-et.

Az evoBuild termék mellett minden szoborban érdemi alkotóelemként jelenik meg a Duna-parti hulladék. Elkészítésükhöz ugyanis a kihelyezéshez kiválasztott partszakaszon fellelt szemetet gyűjtött és használt fel a szobrász.

Kolodko a váci Duna-parton mutatta be szoborcsoportját, utána azonban “befogták a cápákat”, és a váci Tragor Ignác Múzeumba kerültek, ahol időszakos kiállítás keretén belül voltak megtekinthetők. A kiállítás végével a Kolodko a születési helyszínükön engedte őket szabadon, így nyilvánosan elérhetők a publikum számára.

