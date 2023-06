Három érdekesség a digitális zongoráról, amit nem tudtál!

Az emberek többsége nem nagyon végez kielégítő kutatást zongora vásárlás előtt, így lehet, hogy végül nem a megfelelő modellt választják ki. Mi segítünk abban, hogy ez a választás könnyebb legyen. Nézzünk meg pár érdekességet, ami alapján már sokkal könnyebb lesz a választás.

Mielőtt azonban rátérnénk az érdekességekre fontos tudni, hogy mi jelenti a legnagyobb kihívást az digitális zongorák tervezőinek. Az akusztikus zongorák hangjának és hangérzetének reprodukálása a fő feladat, amikor egy elektromos zongorát megterveznek. A billentyűk, a húrok és a kalapácsok különleges hangot képesek előállítani, amit nagyon nehéz utánozni. A billentyű lenyomásával a kalapács megüti a húrt és ez rezeg és így adja ki a hangot. Ennek a billentyűs hangszernek azonban nincsenek húrjai és a kalapácsok csak a billentyű súlyát biztosítják.

Hogyan rögzítik a mintákat?

A minta egy hangszer hangjának a hangfelvételeit tartalmazza. Ezek lehetnek csak hangok, de egész hangfelvételek is, mint például a tenger morajlása. Ezen felül egyes dalok részleteit is tartalmazhatják a minták. Gitárok, orgonák, elektromos zongorák, fuvolák vagy éppen vonós hangszerek esetében is használják a mintákat. Minden mintát különféle sebességben vesznek fel, hogy azok természetesen reagálhassanak a billentyűk lenyomásakor. Valósághű akkor lesz egy minta, ha a rögzítéskor használt technológia kiemelkedő minőségű. Egy csúcskategóriás digitális zongora elképesztő hangokat tud kiadni.

Mitől függ a minta minősége?

Természetesen a minőség összefügg a felvétellel. Milyen akusztikus zongorát szólaltattak meg és az a hangszer milyen állapotban volt? Milyen felszerelést használtak a rögzítéshez? Milyen mikrofonokat állítottak be és milyen volt az akusztikus környezet? Az utófeldolgozás során odafigyeltek-e a rezonanciára? Milyen sebességgel vették fel az adott mintát? Ezt még hosszan sorolhatnánk, de nagyjából ezekre mindenképpen érdemes odafigyelni, ha egy minta felvételéről van szó.

Mi az a fizikai modellezés?

A fizikai modellezés során az akusztikus zongora hangját eltérő sebességgel rögzítik és így alkotják meg a zongora hangját. Ma már nagyon fejlett szoftvereket használnak, amelyek képesek újrateremteni egy zongora hangját.

Ha jobban meg szeretnénk érteni a különbséget egy akusztikus és egy digitális változat között, akkor egy hangszerbolt Budapest városában lehet a tökéletes erre. Menjünk el személyesen és győződjünk meg arról, hogy mennyiben térnek el egymástól a különféle modellek. Akkor hozzuk meg a legjobb döntést, ha az új zenei eszközünk hangja szinte tökéletesen képes utánozni az akusztikus hangzást.

