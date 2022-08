Állást keres Egerben? Videós jelentkezéssel bővült az EgerAllas.hu!

Az álláskeresési szokások ugyan rengeteget változtak az elmúlt években, ennek ellenére az állásportálok továbbra is megkerülhetetlen szerepet játszanak ebben a folyamatban. Mindez nagymértékben köszönhető annak, hogy ezen oldalak folyamatosan képesek megújulni, és olyan innovációkkal előrukkolni, amelyek a hirdetők vagy az álláskeresők dolgát segítik. Az EgerAllas.hu által nemrégiben bevezetett videós jelentkezés pedig olyasvalami, ami mindkét fél számára előnyös lehet.

Az EgerAllas.hu már régóta központi szerepet tölt be az egri álláspiacon, köszönhetően annak, hogy a hirdetett állások tekintetében valóban a lehetőségek széles tárházát kínálja. Fizikai és szellemi munkák, szakmunkák és mérnöki munkák, egyaránt megtalálhatóak itt, tehát az alap- és középfokú, valamint a felsőfokú végzettséggel rendelkező álláskeresők is rábukkanhatnak a számukra érdekes lehetőségekre. Emellett a megkövetelt tapasztalatot illetően is változatos a kínálat, vagyis a pályakezdők és tapasztalt munkavállalók is sikerrel járhatnak az álláskeresés során.

A portál előnyeit ugyanakkor nem csak a meghirdetett munkák száma és azok változatossága jelenti, a letisztultság és az egyszerű kezelhetőség legalább ennyire fontos tényező. Az álláskeresőket mindössze három lépés választja el egy új munkától: a böngészés, a regisztráció, illetve maga a jelentkezés. Ez utóbbihoz önéletrajzra is szükség lesz, amit akár az oldalon keresztül is le lehet generálni, de saját dokumentum feltöltésére is van lehetőség. Nem kell továbbá a böngészés folyamata miatt sem aggódni, hisz az állások kategóriák szerint könnyedén szűrhetőek, a szimpatikus hirdetéseket el lehet menteni a kedvencek közé, valamint állásértesítőre is van mód feliratkozni.

Hasonlóan letisztult és felhasználóbarát megjelenést követ az AllasOrias.hu is, amelyen keresztül ugyancsak elérhetőek az egri lehetőségek a városra rászűrve. Ez a portál ugyanis több, a kötelékeibe tartozó állásoldal hirdetéseit fogja össze, beleértve egyebek mellett az EgerAllas.hu-n megjelenteket is. Az említett két weboldal egyébként a Facebookon is jelen van, az EgerAllas.hu több mint 33 ezer, míg az AllasOrias.hu közel 62 ezer fős követőbázissal rendelkezik. Ez a népszerűség nem véletlen, hisz a két portál hirdetései rendszerint ezeken a felületeken is megosztásra kerülnek, így a mielőbbi értésülés érdekében megéri követővé válni.

Mindemellett pedig az értesülés és a pályázás felgyorsítása céljából tanácsos az AllasOrias.hu mobil applikációját is letölteni, ezen keresztül ugyanis könnyedén és rugalmasan lehet hozzáférni az ország bármely területén hirdetett álláslehetőségekhez. Az alkalmazás nagy előnye továbbá, hogy egy jól átlátható felhasználói felülettel rendelkezik, ahol minden funkció helye és szerepe egyértelmű. Mindezt alátámasztják a letöltési és az elégedettségi adatok is, hisz több mint 1000 letöltést követően a felhasználók átlagosan 4,7-re értékékelték az applikációt az 5-ből.

Hogy működik a videós jelentkezés, amivel az EgerAllas.hu bővült?

Az EgerAllas.hu bővítésének a lényege, hogy a hirdetők kérdéseket tehetnek fel a pályázóknak, akiknek ezekre maximum egy perces videók formájában kell külön-külön válaszolniuk. Hirdetésenként legfeljebb öt kérdést lehet beállítani, melyek saját megfogalmazásban is íródhatnak, de beépített kérdésekből is van lehetőség választani. Ez utóbbiakra íme néhány példa:

Hogyan kezeli a stresszhelyzetet?

Milyen az Ön számára az ideális munkahely?

Miért Önt válasszuk erre a pozícióra?

Hogyan képzeli el későbbi pályafutását?

Miként segíti ez a hirdetőket, jelentkezőket?

Bizonyos pozíciók egész Heves megyében, így Eger városában is rendkívül népszerűek az álláskeresők körében. Példaként lehetne említeni az adminisztrációs, recepciós, valamint eladói munkákat, melyek esetében az sem meglepetés, ha száz fölé emelkedik a jelentkezők száma. Ilyenkor egy cég humánerőforrás-menedzsmentjének gyakran meggyűlik a baja a pályázók előszűrésével, hisz csupán az önéletrajzok és motivációs levelek alapján nehéz megtalálni azt a pluszt, ami a kiemelkedő jelölteket megkülönbözteti a többiektől.

Egy videós bemutatkozó anyag viszont sok tekintetben orvosolja ezt a problémát, ugyanis rávilágít a jelentkező kommunikációs képességeire, magabiztosságára és úgy összességében a fellépésére. Ezek pedig olyan tulajdonságok, amelyek meglétének ellenőrzése eddig csak telefonos előszűrésen vagy állásinterjún keresztül volt lehetséges. Mindez azt jelenti, hogy ez az egyébként opcionális videós követelmény akár a felvételi eljárás menetét is felgyorsíthatja.

Persze nem minden állás esetében lehet ez a megfelelő módszer az ideális jelöltek kiválasztására, az olyan munkák kapcsán viszont hasznos tanulságokkal szolgálhat, ahol a feladatok megkívánják a vásárlókkal, ügyfelekkel, partnerekkel való állandó interakciót. Nem beszélve arról, hogy ez egyben az álláskeresők számára is egy jó lehetőség az alkalmasságuk és rátermettségük bizonyítására.