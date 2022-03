Álláshirdetések: hogyan lehet megszólítani a jelenkor munkavállalóját?

A járványintézkedések feloldását követően Magyarországon ismét több szektorban is hatalmas munkaerőhiány ütötte fel a fejét. A munkáltatók sok szakterületen gyakorlatilag kapkodnak a képzett munkavállalók után, mivel a fő problémát legtöbb esetben nem is a mennyiség, hanem a minőség megtalálása jelenti. Értelemszerűen az álláshirdetések tartalmi elemeinek hatalmas szerepe van abban, hogy az adott pozícióra mekkora számú és milyen kvalitásokkal rendelkező munkaerő jelentkezik. A munkaerőpiaci trendek és munkavállalói preferenciák azonban olyan gyors változásokon mentek keresztül az elmúlt években, hogy a HR-nek sokszor nehézséget okoz mindezekre reflektálni az álláshirdetésekben.

Az álláskeresőket alapvetően két kategóriára oszthatjuk: aktív és passzív álláskeresőkre. Előbbiekre az a jellemző, hogy álláskeresésükkor nem rendelkeznek munkával, céljuk gyakorlatilag az, hogy mielőbb munkába állhassanak. A passzív álláskeresőket ezzel szemben úgy lehetne a legjobban jellemezni, hogy „nyitott szemmel járnak”, azaz rendelkeznek munkahellyel, de követik az álláshirdetéseket és jobb lehetőség esetén nem zárkóznak el a váltástól. Az álláshirdetések kapcsán a nehézséget a két csoport egyszerre történő megszólítása jelenti, hisz míg az aktív álláskeresők a letisztult konkrétumokat keresik a hirdetésekben, addig a passzívak számára fontos az a bizonyos plusz is, ami felkelti az érdeklődésüket.

Általánosságban elmondható, hogy egy álláshirdetésben kulcsfontosságú szerepe van magának a pozíció megnevezésének, hisz ez alapján dönti el az álláskereső, hogy megtekinti-e a hirdetést vagy sem. Gyakorlati tapasztalat például, hogy a fiatalabb generáció jobban kedveli azokat a hirdetéseket, amelyekben a pozíció az angolszász terminológia alapján kerül megnevezésre, mint azokat, amelyekben mindez tükörfordítás útján történik. A megnevezéssel kapcsolatban persze azt is fontos kihangsúlyozni, hogy annak valóban összhangban kell lennie a hirdetés tartalmával, ellenkező esetben ugyanis a pályázó csak megtekinti a hirdetést, de nem jelentkezik.

Ezen gondolatmenet mentén pedig el is jutottunk az álláshirdetés tartalmához, ami nem meglepő módon a leginkább befolyásolja az álláslehetőségről alkotott összképet. A jelenkor álláskeresőinek érdeklődését – függetlenül attól, hogy aktív vagy passzív álláskeresőkről beszélünk – leginkább azok a hirdetések tudják felkelteni, melyek megszólítják őket. Másképpen megfogalmazva a hirdetésben a mára már sablonossá vált szövegek helyett (versenyképes fizetés, dinamikus csapat stb.) az álláskeresők kvázi egy ajánlatot várnak, melyben a cég azokat az erősségeit kommunikálja, ami kedvet adhat a pozíció betöltéséhez. Gyakran követik el a hirdetők azt a hibát, hogy ezekről a dolgokról szinte szót sem ejtenek, ellenben az ellátandó feladatokat és a pozíció betöltéséhez szükséges követelményeket hosszasan sorolják.

Nem mehetünk el továbbá az álláshirdetés felépítése mellett sem, hisz ez is egy olyan szempont, ami összességében vonzóvá tehet egy hirdetést, de adott esetben el is tántoríthatja a potenciális jelentkezőket. Mindenképpen növeli egy hirdetés értékét és úgymond fogyaszthatóságát, amennyiben logikus felépítés szerint íródott, illetve van egy íve, ami a hirdetés teljes tartalmának az áttekintésére sarkallja az olvasót. Ehhez persze már szükség van bizonyos marketing szövegírási technikák alkalmazására is, hisz ez esetben is egyfajta cselekvésre ösztönzésről beszélhetünk.

Végezetül pedig az olyan apróságnak tűnő, a valóságban mégis nagy jelentőséggel bíró dologról is szót kell ejtenünk, mint annak kérdése, hogy az adott hirdetés olyan platformon jelenik-e meg, ami mobiltelefonra optimalizálva van vagy sem. Ezen álláskeresői elvárásnak eleget téve egyébként több portál is kifejlesztette saját applikációját, amin keresztül kényelmesen lehet böngészni a munkalehetőségek között. Jó példa erre az AllasOrias.hu is, akik a portál kötelékeibe tartozó álláskereső weboldalak hirdetéseit gyűjtötték össze egy mobil alkalmazásban. Az említett kötelékekbe tartozik többek között a SzombathelyAllas.hu honlap és annak összes hirdetése is, amely weboldalon egyébként a Szombathelyen elhelyezkedni kívánók böngészhetnek az álláslehetőségek között. Emellett természetesen a főváros, és más egyéb vidéki városok hirdetései is elérhetőek az alkalmazáson keresztül.