Áprilisban érkezik a HONOR AI Deepfake felismerő technológiája

A HONOR örömmel jelenti be, hogy áprilistól elérhető úttörő AI Deepfake felismerő technológiája.

Ez a funkció, amit eredetileg az IFA 2024-en mutatott be a cég, lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy felvegyék a harcot a deepfake-ekkel, mivel a program a videó- és képtartalmak valós idejű elemzésével azonnali figyelmeztetést ad a potenciális félretájékoztatással szemben.

A kifinomult deepfake-ek terjedése egyértelművé teszi, hogy sürgős nemzetközi együttműködésre és fejlett technológiákra van szükség e támadások hatékony megelőzéséhez. Ezt fogalmazta meg Marco Kamiya, az Az ENSZ Iparfejlesztési Szervezete jakartai regionális alirodájának képviselője is, aki felhívta a figyelmet arra, hogy növekszik a száma a mesterséges intelligenciával kapcsolatos csalásoknak. Hangsúlyozta a globális együttműködés és a személyre szabott technológiai megoldások szükségességét is. A finanszírozás növelését, a magánszektor bevonásának fontosságát a munkavállalók képzésébe, valamint az iparági szabványok létrehozásának jelentőségét e kockázatok mérséklése érdekében is fontos tényezőkként határozta meg. Bár sokan támogatják a mesterséges intelligencia által generált tartalmak címkézését, a HONOR úgy véli, hogy a proaktív intézkedések és a stabil ágazati együttműködés a legfontosabbak a kellő védelemhez.

Az emberközpontú innováció vezetőjeként a HONOR proaktív lépéseket tett annak érdekében, hogy megvédje a felhasználókat az egyre gyakoribbá váló deepfake-es fenyegetésektől. Az IFA 2024-en debütált a HONOR saját fejlesztésű AI Deepfake felismerő technológiája, ami elemzi a finom, az emberi szem számára gyakran láthatatlan következetlenségeket, beleértve a pixel-szintű tökéletlenségeket, a képkockák közötti folytonosságot, valamint az arc és a frizura, illetve az arcvonások konzisztenciáját. A manipulált tartalom észlelésekor azonnali figyelmeztetés jelenik meg, amely megvédi a felhasználókat a deepfake-ek potenciális kockázataitól.

A HONOR AI Deepfake felismerő technológiája jelentős figyelmet keltett, miközben VI. Fülöp király is aggodalmát fejezte ki, miután Spanyolországban a személyazonossági lopásoknál és csalásoknál egyre gyakrabban használják a mesterséges intelligenciát. VI. Fülöp pozitív reakciója és a szimulált arcok felismerésére vonatkozó kérdései alátámasztják a technológia potenciális hatását és a folyamatos innováció szükségességét ezen a kritikus területen.

