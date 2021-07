Elhunyt a Fallout 4-ben Dogmeat-et alakító kutyus

River nem csak a külsejét adta Fallout 4-es társunknak, Dogmeat a viselkedéséből is sokat örökölt.

Az is szomorú, amikor egy játékban veszítünk el egy számunkra kedves állatot, de ha a valóságban kell búcsút intenünk egy négylábúnak, az még inkább szívfacsaró. A hétvége folyamán elhunyt River, akit, mint azt gazdája is külön kiemelte, a legtöbben a Fallout 4 Dogmeat-jeként ismerhettek.

Joel Burgess vezető pályatervezőként dolgozott a Fallout 3-on és Fallout 4-en, illetve dizájnerként a Fallout 76-on. River az ő kutyája volt, a fejlesztő Twitteren búcsúzott tőle egy hosszú posztfolyammal.

Amellett, hogy felhasználták a külsejét Dogmeat-hez, folyamatosan figyelték a viselkedését, miközben a fejlesztőcsapat körül ólálkodott, tanultak tőle, próbálták megfigyelni, hogyan lehetne virtuális mása a játékos legjobb társa, barátja. A hangját, a nézését, a mozgását, a személyiségét is átvették, például az is River miatt van, hogy Dogmeat mindenféle nagy dolgokat odahoz kérés nélkül is, illetve hogy elől megy, de megvárja gazdáját. A közös munkáról a Bethesda korábban kiadott egy videót is.

Forrás: Gamestar