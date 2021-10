Egyszerű ötletek taroltak a RESTART2021-en

A hétvégén megrendezett RESTART2021 ötlet és startup verseny legjobbjai főként a társadalmi vállalkozás kategóriából kerültek ki. A díjazott projektek a szülők, a nők, az idősek gondjaira találtak kiváló megoldásokat.

Mostanában a startup világ a környezettudatosság, a mesterséges intelligencia, a megújuló energia körül forog. A témában szinte minden héten látunk világmegváltó ötleteket, tehetséges fiatalokat és lelkes támogatókat. A Pozi.io alapítói most mégis egy olyan startup versenyt szerveztek, ahol a versenyzők a világmegváltás helyett egyszerű, mindennapi életünket segítő megoldásokkal nevezhettek. Az ötletgazdák olyan témákra koncentráltak, amelyeket eddig a startup ökoszisztéma jórészt figyelmen kívül hagyott. A nemzetközi mezőnyben az idősek, a kisgyermekek, vagy a bántalmazott nők problémái, a lelki egészség és az egészséges életmód is reflektorfénybe került.

A Babypurp szájpenész elleni gyerekcumit kínál, a Kontekt időseknek nyújt videós szolgáltatást televízión keresztül, a MINDiet a lelki egészség visszaállításával segít másokon, a Two4.all pedig például egy bloggal kombinált egészségtudatos webshopot tervez elindítani.

A RESTART2021 a Covid utáni újrakezdést támogató ötletekben is igen erős volt, hiszen konkrét célcsoportok valódi igényeire kínáltak szolgáltatásokat az ötletgazdák. A Flame az önkéntes tűzoltóknak tervezett mobil appot, míg az Atelierul meu az autószerelő műhelyek napi gondjait orvosolná. Természetesen érkeztek egészen meglepő ötletek is. Ezek közül talán a legérdekesebb egy mongóliai egyetemista projektje volt, amely a Góbi-sivatagban építene űrhajós kiképzést és turisztikai szolgáltatásokat nyújtó földi űrbázist.

„Az egyszerűség legtöbbször egy termék vagy szolgáltatás sikerének a kulcsa. Az életünk minden területén adódnak megoldandó hiányosságok. A Pozi.io innovátorai pont ezekre a kérdésekre adnak, valódi megoldásokat. Sokkal egyszerűbbnek látjuk egy ilyen projekt sikerre vitelét, mint a bonyolult, nagy szakértelmet igénylő startupokét. Szükség van mindkettőre, de mi most a kisebb léptékű, de igen fontos megoldásokat értékeltük.”

– foglalta össze az esemény üzenetét Kovács Roland a Pozi.io CEO-ja.

A RESTART2021 főtámogatója az NDV Innovation Kft. volt, melynek tulajdonosa, Pap Csaba szerint hatalmas szükség van a működő megoldásokra:

„A piac folyamatosan igényli az olyan ötleteket, amelyek jobbá, egyszerűbbé teszik az emberek életét. A most kiválasztott projektek hamarosan vállalkozások formájában, szolgáltatásokként jelennek meg, ebben kívánunk nekik segítséget nyújtani.”

A Pozi.io egy olyan folyamatosan bővülő, nemzetközi innovációs közösség, ahol már bárki megszervezheti a rendezvényeit. Lehetőséget biztosít akár már egy lokális meetup lebonyolításához is, de hamarosan akár nemzetközi konferenciák, határokon átnyúló hackathonok is bekerülnek majd az oldal rendezvény és verseny kínálatába.

A Pozi.io oldalán már mintegy 60 országból regisztráltak felhasználók, így a versenyben a magyar és az erdélyi versenyzőkön kívül, amerikai, német, finn, mongol, arab és indonéz csapatok is bejutottak a döntőbe. A zsűri elnöke, Ming Xia HO, az amerikai Draper Startup Network, képviselője volt, amely nemzetközi szervezetként szintén az országokon átívelő startup kapcsolatok felépítésén dolgozik. Ebbe a hálózatba már Magyarország is bekapcsolódott, többek között a most megvalósult rendezvénnyel.