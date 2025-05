Sok egészségügyi újítás reked a laborokban Európában

Május 19-ig várja a magyar startupok jelentkezését az EIT Health InnoStars Awards program, mely segít az egészségügyi innovátoroknak tesztelni ötleteiket és befektetőket találni, hogy újításaik gyorsabban jussanak el a páciensekhez.

Mivel az induló cégeknek a kórházakkal való együttműködés az egyik legnagyobb kihívás, a program az idei évtől kiemelten segít eligazodni a közbeszerzési rendszerekben a korai fázisú startupoknak. A program testre szabott támogatással várja a korai fázisú és az érettebb startupokat is, amelyek akár 18, illetve 12 ezer eurós okos tőkéhez juthatnak. A novemberi döntőn a legjobb csapatok nemzetközi zsűri előtt mutatkozhatnak be, és akár 25 000 eurós díjat nyerhetnek. Az InnoStars Awards-on már eddig is sikeresen szerepeltek magyar cégek, köztük a NICOWL és a DokiApp, amelyek azóta újabb jelentős mérföldköveket értek el.

Közép-, Kelet- és Dél-Európában tehetséges kutatók és vállalkozók százai dolgoznak olyan technológiákon, amelyek alapjaiban formálhatják át a gyógyítás jövőjét. Az ötlettől a megvalósításig vezető út azonban gyakran hosszú és rögös az egészségügyi startupok számára. Az egyik legnagyobb akadály a kórházakkal való együttműködés. A kórházak általában nagy, komplex szervezetek, szigorú szabályozásokkal, hosszadalmas beszerzési folyamatokkal, és a mindennapi feladataik mellett gyakran kevés kapacitást tudnak az új fejlesztések kipróbálására fordítani. Egy korlátozott erőforrásokkal dolgozó kis csapat számára kulcsfontosságú lenne a klinikai validáció, a startupok gyakran mégis nehezen férnek hozzá valódi páciensekhez és orvosokhoz.

Itt jön a képbe az EIT Health InnoStars Awards program. A kezdeményezést azért hívta életre az EIT Health – az EU intézményeként működő Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) része –, hogy támogassa az egészségügyi startupokat Magyarországon és a régió többi országában. A cél, hogy az ötletek túlléphessenek a prototípus szakaszon, és valódi hatást érjenek el a gyakorlatban. Az InnoStars Awards pénzzel, mentorálással, szakmai képzésekkel és az egész Európára kiterjedő kapcsolati hálóval segít abban, hogy az ígéretes ötletekből megvalósult megoldások szülessenek.

Megtanítani a startupokat a kórházak nyelvén beszélni

A program egyik fő vonzereje az úgynevezett Hospital Engagement modul, amely az egészségügyi startupok fejlődése során felmerülő egyik legfontosabb kihívásra ad választ. A modul, mely az InnoStars Awards korai fázisú startupoknak szánt validációs alprogramjában érhető el, gyakorlati útmutatást ad ahhoz, hogyan érdemes megkörnyékezni a kórházakat, hogyan lehet együttműködést kezdeményezni velük, eligazodni a közbeszerzési rendszereikben, és hatékony pilotprojekteket tervezni velük. Magyarországon, ahol az állami és magán-egészségügyi szektorokba való belépés is komoly akadályokba ütközhet, az ilyen gyakorlati tudás felbecsülhetetlen értékű lehet a startupoknak.

„A startupok gyakran kiváló technológiával érkeznek a kórházakba, de nem a megfelelő szemlélettel mutatják be azt. Mi abban segítünk nekik, hogy képesek legyenek a kórházak fejével gondolkodni, és arról beszéljenek, hogy melyik problémájukat oldja meg a fejlesztésük, hogyan illeszkedik a betegellátási folyamatokba, vagyis tudják, mi az, ami igazán számít a gyógyító személyzetnek”

– magyarázza Békási Tamás, az EIT Health RIS üzletfejlesztési vezetője és az InnoStars Awards program egyik irányítója.

Testre szabott segítség a startup-létra minden fokán

Az InnoStars Awards Magyarországról és az EIT Regionális Innovációs Rendszerének további 12 országból várja a vállalkozások jelentkezését – vagyis azokból a térségekből, amelyek általában alulreprezentáltak az európai innovációs finanszírozásban. A program két alprogramból tevődik össze, amelyek eltérő fejlődési fázisú startupokat céloznak meg. A program novemberben az InnoStars Grand Final döntővel zárul, ahol mind a validációs és befektetési alprogram legjobb 3-3 csapata részesül díjazásban: az első helyezett 25 000, a második 15 000, a harmadik 10 000 eurót kap kézhez.

Egészségügyi technológiaértékelés: kézzel fogható segítség az innovátoroknak

A validációs alprogram (Validation Track) a korai fázisú csapatoknak szól, akik még fejlesztik a terméküket vagy üzleti modelljüket. Ők akár €18 000 okos tőkéhez juthatnak, továbbá gyakorlati mentorálást és valós helyzeteket szimuláló, interaktív képzésekben vehetnek részt. Az alprogram kulcseleme az Early Health Technology Assessment (eHTA) értékelési rendszer, amely segít a fejlesztőknek időben felmérni az új egészségügyi megoldások várható hatását, megvalósíthatóságát és a benne rejlő potenciális értéket. Az értékelés célja, hogy a startupok pontosabban meg tudják határozni az értékajánlatukat, jobban értsék, hogyan illeszkedhet a fejlesztésük a klinikai gyakorlatba, és felkészültebben lépjenek partneri kapcsolatra kórházakkal vagy más egészségügyi szolgáltatókkal.

„Az értékelési rendszer abban segít a vállalkozásoknak, hogy minél kevesebbszer kényszerüljenek utólagos korrekcióra, ami gyakran jelentős költségekkel jár számukra – ez pedig jelentősen csökkenti annak kockázatát, hogy a teljes projektjük kudarcba fullad”

– mondta el az eHTA kapcsán Rok Hren, az egészségügyi technológiaértékelés (HTA) és egészségügyi közgazdaságtan egyik vezető közép-európai intézményének, a Syreon Kutatóintézetnek a vezető kutatója. Hozzátette:

„A módszertan alkalmazásával az innovátorok már a korai szakaszban kezelhetik a kockázatokat, jobban kiaknázhatják technológiájukban rejlő lehetőségeket, és megalapozott üzleti modellel léphetnek piacra.”

A befektetési alprogram (Investment Track) mindeközben az előrébb járó startupokat támogatja, amelyek már tőkebevonásra vagy új piacokra való belépésre készülnek. A résztvevők szakértői mentorálásban részesülnek, részt vehetnek egy tréningen, mely arra készíti fel őket, hogy hogyan adhatják el fejlesztéseiket befektetőknek, és kipróbálhatják magukat egy úgynevezett Board Meeting Simulation során is, ahol valódi befektetőknek mutatkozhatnak be valós helyzetben, ugyanakkor támogató környezetben. Emellett minden startup 12 000 euró okos tőkét kap a következő stratégiai lépéséhez.

Magyar sikersztorik: az InnoStars Awards már sok startupot indított el a gyorsítópályán

Az elmúlt években több száz startup végezte el az InnoStars Awards programot, majd vont be sikeresen tőkét, nyert el pályázati forrásokat, indított pilotprojekteket, szerzett hatósági engedélyeket, vagy lépett ki a nemzetközi piacokra. A digitális terápiáktól az AI-alapú diagnosztikán át a távmonitorozási eszközökig az InnoStars Awards korábbi résztvevői világszerte hozzájárulnak a betegek igényeire szabott innovációk megvalósításához – és Magyarország sem kivétel.

A NICOWL például állami támogatást kapott arra, hogy továbbfejlessze mesterséges intelligenciára épülő, újszülött intenzív osztályok számára fejlesztett viselkedésfigyelő rendszerét. A technológia célja, hogy támogassa a klinikai csapatokat a csecsemők egészségi állapotának nyomon követésében és a hosszú távú kimenetek javításában. A csapat nemrég önálló vállalkozássá alakult, leválva az eredeti kutatási projektről.

például állami támogatást kapott arra, hogy továbbfejlessze mesterséges intelligenciára épülő, újszülött intenzív osztályok számára fejlesztett viselkedésfigyelő rendszerét. A technológia célja, hogy támogassa a klinikai csapatokat a csecsemők egészségi állapotának nyomon követésében és a hosszú távú kimenetek javításában. A csapat nemrég önálló vállalkozássá alakult, leválva az eredeti kutatási projektről. Egy másik magyar sikertörténet a DokiApp, amely digitális platformján keresztül kínál egészségügyi szolgáltatásokat – például videókonzultációt és mentálhigiénés támogatást. A vállalati és magánfelhasználók körében is dinamikusan növekvő bázisuknak köszönhetően már a nemzetközi piacra lépést is tervezik.

A régióban számos hasonló példa akad. A CheckEye nevű ukrán healthtech cég AI bevetésével segít korán felismerni a diabéteszes szemkárosodás jeleit. Az InnoStars Awards programban való részvétele óta a CheckEye befektetést kapott Ausztria legnagyobb patikaláncától, elindította első projektjeit az ukrán Egészségügyi Minisztériummal együttműködésben, és több határon átnyúló partnerséget is kötött – például együttműködési megállapodást írt alá az Albániai Diabétesz Szövetséggel. A cég alig egy év alatt 800%-kal növelte a fizető ügyfeleik számát.

Azok a cégalapítók, akik szeretnének jelentkezni az InnoStars Awards programra, itt találnak bővebb információt és a jelentkezési felületet: https://eithealth.eu/programmes/innostars-awards/

