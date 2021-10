A Vodafone Digitális Díj Bolygónk és Fenntarthatóság kategóriájának egyik dobogósa, a SMAPP LAB az afrikai kontinensen segít: a digitális csapdahálózatot Kenyában tesztelik, ezáltal hatékonyabbá téve a mezőgazdasági termelést.

A magyar fejlesztők adatalapú innovációja a kártevők elleni hatékony védekezésben segíti az ottani gazdákat. A tesztelés októberben kezdődött az afrikai kontinensen.

A SMAPP LAB közel 120 pályázó közül került be a Vodafone Alapítvány által életre hívott Vodafone Digitális Díj innovációs verseny dobogósai közé: 2021-ben ők lettek a Bolygónk és Fenntarthatóság kategória második helyezettje. A tavaly alakult, mezőgazdasági digitalizációval foglalkozó SMAPP LAB fejlesztése valós idejű lokális megbízható adatokat szolgáltat a gazdák számára a kártevők elleni védekezés során, hogy ezáltal hatékonyan, optimalizált permetszer kijuttatás mellett vehessék fel a küzdelmet a rovarok ellen, ezzel hozzájárulva a fenntartható mezőgazdasághoz.

Az október közepén megnyílt kenyai tesztközpontban elsősorban a sereghernyó elleni védekezés során fogják alkalmazni a megoldást, ugyanis a sereghernyó az egyik legveszélyesebb kártevő az afrikai kontinensen, amely a legfontosabb szántóföldi növényeket és zöldségféléket támadja. A SMAPP LAB fejlesztésével hatékonyan, megfelelő időben, a szükséges permetszer-kijuttatás mellett vehetik fel a harcot a gazdák a kártevők ellen, ezzel is hozzájárulva a fenntartható mezőgazdasági termeléshez. A SMAPP LAB csapdáit aktívan használják a gyapottok-bagolylepke ellen Európa több országában is, Magyarország mellett Bulgáriában, Romániában és Ukrajnában, továbbá tesztelik Csehország, Lengyelország, valamint Szlovákia mezőgazdasági területein is.

„Kenyában kihelyezett tesztcsapdáink egyrészt mezőgazdasági áttörést jelentenek a térségben, másrészt viszont a társadalmi szerepvállalás szempontjából is kiemelten fontosak, hiszen az ország lakosságának 75%-a mezőgazdasággal foglalkozik, a térségben a legtöbb család azonban alig egy hektár területen tud csak dolgozni. Ezek a gazdaságok az esetek túlnyomó részében hátrányban vannak a korszerű technika hiánya miatt, így a termelőképességük is sokkal gyengébb. Célunk, hogy a digitális csapda adaptálásával megakadályozzuk a komoly károkat és optimalizáljuk a permetszerek használatát, fejlesztve a kenyai mezőgazdaság egyik fontos szegmensét.”

– mondta el Bereczki Anna, a SMAPP LAB társalapítója.

Az elmúlt egy évben számos díjat vihetett haza a SMAPP LAB csapata, ugyanakkor nem állnak meg itt: céljuk, hogy az európai terjeszkedés mellett az afrikai kontinensen is bővítsék a tesztelést, hogy ezáltal mielőbb validálhassák megoldásukat, hogy a következő években további országok mezőgazdaságát segíthessék fejlesztésükkel.