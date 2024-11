Budapesten válthatják valóra álmaikat a leginnovatívabb startupok

November 28-án, Budapesten a Millenáris Parkban rendezik meg az EIT Jumpstarter Grand Final döntőjét.

A feltörekvő, ígéretes startupok tehetségkutató programjának célja az innovatív ötletek támogatása és vállalkozó kezdeményezések felkarolása Európa-szerte. A résztvevők nyolc kategóriában mérettethetik meg magukat, összesen közel 150 ezer eurónyi pénzdíjat fognak kiosztani.

Nyolcadik alkalommal tartják meg az EIT Jumpstarter Grand Finalját, amelyet olyan induló európai innovátorok számára rendeznek, akik szeretnének megerősödni és versenyképes üzleti tevékenységet építeni innovatív ötleteikből. A novemberi esemény “Az innováció következő évtizede Európa jövőjéért” nevű EIT Közösség-konferencia részét fogja képezni az EIT Regionális Innovációs Programjának (EIT RIS) tizedik évfordulója alkalmából, amely az EU kevésbé fejlett, mérsékelt innovációs teljesítményű országaiban hivatott fellendíteni az innovációt. A konferencián való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

A EIT Jumpstarter program hét hónapos képzése során a résztvevők meghatározzák a legjobb üzleti modellt innovatív ötleteik számára, finomhangolhatják a koncepciójukat, piaci szegmentációt végezhetnek, erős ügyfélérték-ajánlatot dolgozhatnak ki, megtanulják kezelni a pénzügyeket, befektetési és jogi alaptudáshoz juthatnak.

A Grand Final eseményen nyolc kategóriában versengenek majd egymással a startupok, mindegyik kategóriában a hat legjobbnak ítélt induló mutathatja be az üzleti tervét a nemzetközi partnerek előtt. A győztesek minden kategóriában 10 000 euró pénzdíjat nyerhetnek. A meglévő kategóriák mellett – Élelmiszer, Egészségügy, Gyártás, Nyersanyagok, Energia, Városi mobilitás / okosvárosok, Új Európai Bauhaus, Ukrajna újjáépítése – idén egy új kategória is megnyílik a résztvevők előtt, a Nyugat-Balkán különdíj a nyugat-balkáni országok és az Európai Unió közötti kapcsolatok megerősítését is szolgálja.

„A nem nyugati országokban az EIT Jumpstarterhez hasonló programokon keresztül létrehozott startupok száma évről évre növekszik, a korábbi évek eseményeiről számos vállalkozás már többmilliós értékelést ért el. Ez különösen fontos a közép-, kelet- és dél-európai régiók számára, ahol az induló vállalkozások új munkahelyeket teremtenek, új készségeket hoznak és ösztönzik a vállalkozói szellemet a régióban”

– mondta Marta Kaczmarek, az EIT Közösség regionális stratégiai és innovációs csoportjának vezetője, aki az EIT Jumpstarter programhoz hasonló tevékenységeket koordinálja.

2017 óta az EIT Jumpstarter 1180 résztvevőt képzett ki, 124 új startup megalapítását eredményezte, és 2100 új munkahely létrehozásához járult hozzá. A több mint 22 ország és régió számára nyitott program által felkarolt induló vállalkozások összesen 150 millió eurónyi befektetést vonzottak.

A program kiemelten foglalkozik a közép-kelet-európai és dél-európai régiók ágazataival, és ezekben a térségekben kíván a fenntarthatóságot előtérbe helyezve innovatív projekteket támogatni. 2017 óta több mint százharminc magyar csapat jelentkezett a programra, 25 csapat végezte el a képzést, 6 csapat kvalifikálta magát a Grand Final döntőbe, és csak 3 nyert díjat az Energia, a Nyersanyagok és az Új Európai Bauhaus kategóriákban.

Honlap: https://eitjumpstarter.eu/

Regisztrációs oldal: https://eit-ris.eu/eitris10event/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/eitjumpstarter/

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!