€10M befektetés a csalásmegelőzési startupnak

Sikeresen zárta 10 millió eurós, „Series A” befektetési körét az online csalások megelőzésére specializálódott SEON.

A tőkeemelést a világ egyik legmeghatározóbb korai fázisú befektetésekre szakosodott cége, a Creandum vezette. A magyar startup ezzel olyan induló vállalkozásokhoz csatlakozott, mint a Bolt, a Spotify, Vivino. A tranzakcióval a SEON korai befektetője, a többek között a Banzai Cloud idei exitjét is jegyző PortfoLion megtartotta részesedését a cégben.

A kezdetekben az online kártyacsalásokra specializálódott céget 2017-ben saját bosszúságától vezérelve két egyetemista, Kádár Tamás és Jendruszák Bence alapította. A motivációt azokból a csalókból merítették, akikbe saját kriptovaluta-kereskedő oldaluk fejlesztése során botlottak. Az már a kezdetektől egyértelmű volt, hogy egy kiemelkedően dinamikusan fejlődő piacot vettek célba: 2017-ben azt jósolták a szakértők, hogy 1 milliárd dollárt költenek majd kiberbiztonsági szolgáltatásokra a nagyvállalatok. És akkor még nem számoltak a koronavírussal, ami az online vásárlási láz növelésével adott még nagyobb lehetőséget a csalóknak.

Jöttek a számok

A SEON elsősorban az online vásárlási piac szolgáltatói oldalát – azaz többek között a bankokat és webshopokat – célzó megoldása a kezdetektől nagyon dinamikusan fejlődött. Ennek köszönhetően olyan ügyfelekre tettek szert, mint a Patreon, a KLM, az OTP Bank, az AirFrance, az AVIS, vagy az EUROBET. A sikeres termékfejlesztésnek és a folyamatos nemzetközi terjeszkedésnek köszönhetően mára a cég rendszerei több, mint 50 millió tranzakció vizsgálatával legalább 10 millió eurót óvtak meg a csalóktól, amitől a SEON árbevétele minden évben minimum a duplájára nőtt. Ezek a számok pedig felkeltették a nagyok érdeklődését…

A magvetés – 2018

A cégbe első körben az OTP Csoporthoz tartozó, a közép-kelet-európai piac meghatározó befektetője, a PortfoLion, illetve a Fiedler Capital szállt be 500.000 euróval. A következő években tovább jöttek az eredmények: a többek között a felhasználóbarát rendszernek, jó árazási stratégiának és üzleti modellnek köszönhetően a SEON nagyon hatékonyan, minimális bevont tőkével működik, ami nagyon ritka a hasonló fázisban lévő vállalkozások körében. A cég ráadásul szigorú értékeket képvisel: a startup missziója, hogy demokratizálja a csalásmegelőzést a világhálón.

„A SEON egy velejéig hasznos márka: a digitalizáció egyik legnagyobb fenyegetésére ad választ, amivel nem csak euró százmilliókat spórol meg partnereinek, de egyben biztonságosabb hellyé teszi az internetet. A termékük hatással van a világra, óriási büszkeség, hogy egy hajóban evezhetünk velük”

– mondta el Pozsonyi Gábor, a PortfoLion tranzakcióért felelős partnere.

Series A

A gyorsütemű, folyamatos fejlődésnek köszönhetően a globális kockázati tőkepiac egyik kulcsszereplője, a Creandum is felfigyelt a SEON-ra. Szinte csak idő kérdése volt a most megvalósult 10 millió eurós tőkebevonásuk, amibe a Creandum és a PortfoLion mellett többek között olyan angyalbefektetők vettek részt, mint Maximilian Tayenthal és Valentin Stalf, a világ egyik legértékesebb fintech cégének, az N26-nak az alapítói. De ott van a befektetők között Stefan Jeschonnek és Jan Deepen, az érintésmentes kártyaterminálok területén globális babérokra törő SumUp alapítói, illetve a Revolut korábbi CFO-ja Peter O’Higgins is. Ennek eredményeként a SEON olyan cégekhez csatlakozott a Creandum portfóliójában, mint a Spotify, a Bolt, a Klarna, a Voi, a Tide, vagy a Trade Republic.

Az üzletet rekordsebességgel, alig pár hét alatt zárták a résztvevők, ami óriási bizalmat feltételez.

„A Creandumnál úgy gondoljuk, hogy a kiberbűnözés a XXI. század egyik legfőbb fenyegetése. A SEON-nál egy olyan hatékony csalásmegelőző megoldást találtunk, ami megfizethető, rugalmas, intuitív módon használható és egyértelműen bizonyítja megtérülését. Nagyon örülünk, hogy részesei lehetünk a SEON útjának, amivel a hipersebességgel bővülő online csalásmegelőző piachoz is csatlakozunk”

– mondta el Simon Schmincke, a Creandum partnere.

Hazai bővülés

A SEON Londonban és Budapesten üzemeltet irodát, jelenleg összesen 47 ember dolgozik a cégnél. A termékfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat továbbra is Magyarországról tervezik ellátni: a közeljövőben itthonról és a környező országokból nagyságrendileg 100 embert fognak felvenni, elsősorban fejlesztői és kereskedelmi pozíciókra keresnek új munkatársakat.

„Hatalmas lépést és óriási lehetőséget jelent számunkra a befektetés. A pénzt arra fogjuk fordítani, hogy világszínvonalú csapattal, világszínvonalú terméket fejlesztve demokratizáljuk az online csalásmegelőzés piacát. Mindezt alapvetően itthonról. Óriási bővülés előtt vagyunk, a cég történetének legizgalmasabb időszaka elé nézünk”

– mondta el Kádár Tamás, a SEON alapítója.