A UiPath az idén is keresi a legígéretesebb, robotikával és automatizációval foglalkozó startupokat Kelet-Közép-Európában. A UiPath Automation Awards 2020 díjra, augusztus 30-ig várják a pályázatokat, Magyarországról is. A nyertes nemcsak szakmai és technikai támogatást kap a régió első, több mint 10 milliárd dollárra értékelt vállalatától, a UiPath-tól, de a Microsoft által felajánlott 50 000 eurós pénzdíj is az övé lehet. Az elismerés akár a tech óriások közé is emelheti.

A Microsoft a Start-up kategória kizárólagos szponzora a UiPath Automation Awards 2020 versenyen és a kategória nyertesét 50 000 eurós pénzjutalomban részesíti. A kiíró UiPath az automatizáció és a robotika területén élenjáró, feltörekvő startupok jelentkezését várja a megmérettetésre a kelet-közép-európai régióból. A UiPath mentori segítséget, értékesítési és technikai támogatást, globális jelenlétet biztosít a verseny győztesének, amely belépő lehet a világ dollármilliárdos tech cégeinek elit klubjába.

Az UiPath Automation Awards versenyt tavaly hirdették meg először Start-up és Scale-up kategóriában. Jelentkezni 2020. augusztus 30-ig lehet a UiPath honlapján, ahol a részvétel pontos feltételei is megtalálhatók.

A Microsoft azért támogatja a versenyt, mert elkötelezett a régió és benne Magyarország technológiai fejlődése iránt és úgy véli, a közel jövőben a térség fontos szerepre tehet szert a digitális átalakulás és az automatizáció területén. A Microsoft az élet minden területén támogatja az olyan kezdeményezéseket, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a technológia révén az emberek sokkal többre legyenek képesek. Felhő megoldásai és a mesterséges intelligenciára épülő fejlesztései révén a robotika és az automatizáció területén a Microsoft vezető szereplőnek számít.

A UiPath maga is Kelet-Közép-Európa növekvő globális súlyát demonstrálja saját történetével, hiszen a Romániából induló robotikai vállalkozás néhány év leforgása alatt vált a régió első 10 milliárd dolláros értéket meghaladó, és a szoftveripar leggyorsabban növekedő vállalatává. A Microsoft Azure felhőszolgáltatásait használó UiPath ma a robotizált folyamat-automatizáció (RPA – Robotic Process Automation) vezető vállalata a világon.

Startupokat támogató programja keretén belül a Microsoft már 15 éve a működik együtt a UiPath-al. Közös céljuk az innováció előmozdítása a rohamosan fejlődő automatizáció területén a kelet-közép-európai régió feltörekvő vállalkozásainak körében.