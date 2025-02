Ezek az új technológiák segíthetnek a visszaesés leküzdésében az építőanyag-kereskedők számára

Az építőanyag-kereskedők egyre nagyobb kihívásokkal néznek szembe, miközben a csökkenő kereslet, az árverseny és a munkaerőhiány megnehezíti piaci működésüket.

A Mapei Kft. hagyományos Évindító Kereskedői Konferenciáján olyan innovatív megoldások mutatkoztak be, mint a Live Shopping értékesítési technika és az AI-alapú automatizálás, amelyek új lehetőségeket teremthetnek a vállalkozások számára.

A Mapei Kft. építőanyag-kereskedők körében végzett felmérése szerint az árverseny fokozódása, a csökkenő kereslet és a munkaerőhiány egyre nehezebbé teszi a vállalkozások működését. A versenytársak sok esetben extrém kedvezményekkel, nagyon alacsony haszonkulccsal értékesítenek. Az online értékesítés térnyerése és a generálkivitelezők árérzékenysége tovább nehezíti a helyzetet, a munkaerő fluktuációja pedig növeli az üzemeltetési költségeket.

Ebben a gazdasági környezetben rendezte meg a Mapei Kft. múlt hétvégén hagyományos Évindító Kereskedői Konferenciáját Budaörsön, amelyen 180 partner vett részt. Az esemény célja az volt, hogy a vállalkozások számára gyakorlati eszközöket és stratégiákat mutasson be a piaci kihívások leküzdésére.

A konferenciát Markovich Béla, a Mapei Kft. ügyvezetője nyitotta meg. Stamler Szabolcs, a vállalat értékesítési vezetője előadásában az építőipari piac aktuális helyzetét és a 2025-re várható trendeket elemezte. Rámutatott, hogy bár a piaci környezet továbbra is kihívásokkal teli, több tényező is segítheti az ágazat fellendülését. A vállalkozások beruházási kedve nem csökkent, és a kormány 21 pontos gazdasági akciótervének több intézkedése érinti az építőipart, amelyek várhatóan új lendületet adhatnak a lakásépítéseknek, felújításoknak és energetikai korszerűsítéseknek. Emellett a lakossági állampapírokból idén kifizetésre kerülő, szakértők szerint mintegy 3000 milliárd forintnyi kamat és tőke egy része is az ingatlanpiacra áramolhat, tovább élénkítve a keresletet.

A szakember elmondta, hogy jelenleg Budapesten mintegy 9000, a vidéki nagyvárosokban pedig körülbelül 5000 lakás van előkészítés vagy építés alatt. A lakáspiaci mozgásokat a felszabaduló lekötött betétek, az alacsony kamatok, az állami támogatási programok és a jövőbe vetett bizalom növekedése is ösztönözheti. Továbbá az építőipar számára kedvező hatással lehetnek a tervezett állami beruházások az egészségügy és az oktatás területén, amelyek új projekteket generálhatnak a szektorban.

A marketinginnováció kiemelt szerepet kapott az eseményen, hiszen a jelenlegi építőanyag-kereskedelmi piac jelentős kihívásokkal néz szembe, különösen a csökkenő kereslet, az árverseny és a fogyasztói szokások átalakulása miatt. Ilyen környezetben a hagyományos értékesítési és marketingmegoldások már nem elegendőek a vállalkozások versenyképességének megőrzéséhez.

Pálfy Levente, a vállalat marketingvezetője, és Varga Borbála promóciós felelős ismertették a Mapei 2025-re tervezett marketingeszközeit, míg Novák Péter, a termékfejlesztési osztály vezetője a vállalat fókusztermékeiről tartott előadást.

Innovatív értékesítési megoldás: a Live Shopping

A konferencia egyik legérdekesebb előadása Wolf Gábor, a Marketing Commando alapítójának bemutatója volt, amelyben a Live Shopping értékesítési technikát ismertette. A módszer lényege, hogy élő videós közvetítés során történik a termékértékesítés, kihasználva az azonnali interakció és vásárlás lehetőségét. Bár a technológia a divat- és elektronikai szektorban már bizonyított, az építőiparban még kevéssé elterjedt. Ez azonban éppen előnyt is jelenthet: azok a kereskedők, akik időben bevezetik, versenyelőnyt szerezhetnek. A sikeres alkalmazáshoz azonban elengedhetetlen a megfelelő tartalomstratégia, a célcsoport pontos meghatározása és a technikai kivitelezés magas színvonala.

Konkrét megoldásokat Janata Kriszta, a Marketing Commando társalapítójának workshopja kínált, amelyben a szakértő lépésről lépésre ismertette a Live Shopping gyakorlati megvalósítását. A bemutató során Markovich Béla és Stamler Szabolcs demonstrálták a módszer alkalmazását. A résztvevők közül többen jelezték érdeklődésüket a technológia iránt, így várhatóan hamarosan megvalósulhat az első építőanyag Live Shopping esemény Magyarországon.

AI-megoldások az építőipari kereskedelemben

A mesterséges intelligencia alkalmazása az építőipari kereskedelemben ma már nem csupán lehetőség, hanem versenyelőnyt biztosító tényező. Azok a vállalkozások, amelyek hatékonyan építik be az AI-alapú megoldásokat működésükbe, gyorsabban alkalmazkodhatnak a piaci kihívásokhoz és növelhetik hatékonyságukat – hangsúlyozta előadásában Mészáros Szilvia, a Mapei Kft. PR-vezetője.

A mesterséges intelligencia kereskedelemben betöltött szerepét elemezve kiemelte azokat a digitális eszközöket, amelyek elősegíthetik a hatékonyabb működést. Előadásában 13 különböző AI-alapú megoldást mutatott be, köztük az automatizált ügyfélszolgálati és értékesítési chatbotokat, a szöveges és vizuális tartalomgyártást támogató rendszereket, valamint az AI-alapú munkafolyamat-optimalizáló eszközöket.

Az ember a legfontosabb érték egy vállalatban

Markovich Béla záróelőadásában a vezetők legfontosabb feladatairól beszélt. Hangsúlyozta, hogy egy vállalat sikerét nem önmagában a cég, hanem az ott dolgozó emberek teremtik meg.

Kiemelte, hogy a legfontosabb érték maga az ember, és ahhoz, hogy hatékonyan tudjon dolgozni, érzelmi jólétre is szüksége van. Véleménye szerint a jó vezető odafigyel munkatársaira, elismeri a teljesítményüket, támogatja szakmai fejlődésüket, bizalmat ad nekik, és ezzel erősíti motivációjukat. Ezzel szemben a rossz vezető hosszú távon gyengíti a csapat teljesítményét és elköteleződését.

A Mapei Évindító Kereskedői Konferencia egyértelmű üzenetet fogalmazott meg: a piaci változásokhoz való alkalmazkodás és a korszerű értékesítési, valamint marketingmegoldások bevezetése elengedhetetlen a fenntartható működés érdekében.

