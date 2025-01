Az optikai 3D szkennerek térnyerése az ipari gyártásban

Az ipari gyártás egyre nagyobb mértékben támaszkodik a modern 3D szkennelési technológiákra.

Az optikai 3D szkennerek alkalmazása rohamosan terjed a mérnöki visszamodellezésben (reverse engineering), a minőségellenőrzésben és a prototípusgyártásban, mivel gyorsabb és költséghatékonyabb megoldásokat kínálnak a hagyományos mérési módszereknél. A FreeDee Kft., amely több mint egy évtizede foglalkozik 3D szkennerek értékesítésével és a technológia oktatásával, két izgalmas webinárt szervez februárban, hogy az érdeklődő szakemberek mélyebb betekintést nyerhessenek a technológia gyakorlati alkalmazásába.

Hatékony reverse engineering: 3D szkennelés a tervezési folyamatban

Február 11-én, kedden délután a mérnöki visszamodellezés lesz a középpontban. A webinár során a résztvevők megismerhetik a hatékony reverse engineering munkafolyamat lépéseit, amelynek célja meglévő alkatrészek digitális újratervezése és dokumentálása. Az előadás során bemutatásra kerül a nagyfelbontású Artec Spider II kézi 3D szkenner, amely rendkívüli részletgazdagságával és pontosságával ideális választás bonyolult geometriák digitalizálására. Emellett a résztvevők bepillantást nyerhetnek az iparágvezető Geomagic Design X reverse engineering szoftver működésébe, amely lehetővé teszi a gyors és hatékony CAD modellkészítést a beolvasott adatok alapján. Részletek és regisztráció ezen a linken.

Minőségellenőrzés új szintre emelve: 3D szkennelés a precíz mérési folyamatokért

A minőségügyi szakemberek figyelmébe a február 13., csütörtök délutáni webinárt ajánljuk, amely a 3D szkennelés alapú minőségellenőrzési folyamatokat mutatja be. A résztvevők első kézből tapasztalhatják meg, hogyan támogatja a FreeScan Combo metrológiai lézerszkenner a precíz és gyors adatgyűjtést, valamint hogyan illeszthető be az ellenőrzési folyamatokba. A bemutató során megismerhetik a Geomagic Control X minőségellenőrzési célszoftver képességeit is, amely automatizált vizsgálati lehetőségekkel és átfogó elemzésekkel segíti a gyártási hibák felismerését és csökkentését. Részletek és regisztráció ezen a linken.

Ne hagyja ki ezt a lehetőséget, hogy első kézből ismerje meg a legmodernebb 3D szkennelési megoldásokat és az új munkafolyamatokat! Regisztráljon most a FreeDee webinárjaira és lépjen szintet a digitális gyártás világában!

