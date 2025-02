Űrtechnológiát hoz a hálószobákba a tollszakma hazai képviselője

Mi köze a NASA technológiájának az ágyneműkhöz? Hány éves párnákon alszanak a luxusszállodák vendégei? És miért vásárolnak a kínaiak óriási takarókat, míg az európaiak inkább külön takaródznak?

A főként nemzetközi piacra termelő, teljesen magyar tulajdonú Naturtex Kft. ügyvezetője, Gellért Balázs beszélt az alváskultúra világszintű különbségeiről, a fenntartható tollfeldolgozásról, valamint arról, hogyan változtatja meg az iparágat az automatizáció és a mesterséges intelligencia.

Hány évesen válik túlhasználttá egy párna?

Gondolta volna, hogy egy ötcsillagos luxusszállodában akár 9 éves párnákon is aludhat? Az iparági gyakorlat szerint legfeljebb 5 évente kellene cserélni azokat a vendéglátóhelyeken, ennek ellenére például a Naturtex ügyvezetője az egyik német luxushotelben meglepően rossz állapotú párnával is találkozott, – a címke alapján 9 éves volt. Ez Magyarországon is soknak számít, az emberek átlagosan 6-7 évig használnak egy párnát, pedig higiéniai és egészségügyi szempontok miatt 3-5 évente érdemes lecserélni azokat. Nyugat-Európában általában ezt még komolyabban veszik: sok helyen már 2-3 évente új otthoni párnákat szereznek be. Alváskultúrában így mindenképpen Németország, Ausztria, Svájc számít az élvonalnak a Naturtex szakembere szerint.

Miért alszanak a kínaiak hatalmas takarók alatt?

A szegedi Naturtex termékeit 60 országba exportálják, ezért jó rálátásuk van az alváskultúra különbségeire. Kínában a legnépszerűbbek például az óriási méretű takarók, mert az emberek egyetlen közös paplan alatt szeretnek aludni. Ezzel szemben Európában a kisebb, egyéni méretű paplanokat preferálják, mivel a legtöbben külön takaródznak. Skandináviában a természetes anyagok dominálnak, míg az USA-ban a műszálas töltetű termékek a legkeresettebbek. Az is megfigyelhető, hogy míg 30-40 éve a vastag, nehéz takarók voltak népszerűek, ma a modern fűtési rendszerek miatt a könnyű, légies paplanok iránt nő az igény.

Az újrahasznosítás forradalma: hogyan lesz a tollból prémium párna?

A tollfeldolgozás egy tradicionális iparág, amely nagy hangsúlyt fektet az újrahasznosításra. Alapja a húsipar melléktermékeként keletkező toll, ami, ha nem dolgoznák fel, veszélyes hulladékként végezné. Az évente 2,3 millió terméket gyártó Naturtex ezt fenntartható módon használja fel: termálvízzel mossák a tollat, ami nem csak energiatakarékosabb, hanem jobb mosási eredményt is biztosít, kevesebb kemikáliával. Ezt követően a tollat 130°C-on szárítják, így biztosítva a tökéletes sterilitást és rugalmasságot. A tollszakma hazai vezető képviselője arról is beszél az Ipar Hangjai podcastban, hogy a toll nem tűnik el a piacról, sőt, a prémium szegmensben továbbra is keresett alapanyag marad.

A fenntarthatóság szexi – de ki akar újrahasznosított párnát?

Ma a világ textiltermékeinek mindössze 1-1,5%-át hasznosítják újra, a többi szeméttelepre vagy égetőműbe kerül. „Képzeljük el, mennyivel környezetbarátabb lenne ez az iparág, ha már csak 10%-ra fel sikerül emelni ezt az arányt!” – mutat rá Gellért Balázs. A Naturtex elkötelezettségét a fenntarthatóság iránt az is mutatja, hogy egy 50 milliárd eurós bevételű áruházlánc egy nemzetközi szakkiállításon őket emelte ki követendő példaként. A szakember szerint az újrahasznosítás működéséhez a vásárlókat is ösztönözni kell, például azzal, hogy egyre több üzletbe hozhassák vissza régi párnáikat és takaróikat, kedvezményért cserébe.

A NASA technológiája az ágyában

Gellért Balázs abba is beavat, hogy a Naturtex egyik legújabb fejlesztése egy olyan technológia, amelyet eredetileg a NASA űrhajós kesztyűiben használtak. Ez egy speciális membrán, amely optimalizálja a hőmérsékletet, így például a takarók képesek alkalmazkodni a test hőjéhez, megelőzve ezzel az éjszakai izzadást vagy kihűlést. A technológia célja, hogy az alvás minőségét még magasabb szintre emelje, és prémium komfortot biztosítson a felhasználóknak.

Tudta? Okoságyneműk forradalmasítják az alvásfigyelést! Az ágyneműbe beépített érzékelők képesek nyomon követni a légzést, a szívritmust és az alvásfázisokat, majd az adatokat egy mobilalkalmazásba továbbítják. A Withings Sleep Analyzer például még az alvási apnoét is felismeri, míg a Sleepace okos ágyneműje személyre szabott tanácsokat ad az alvásminőség javítására.

Az automatizáció és AI forradalmasítja az alvásipart is

A Naturtex gyártósorait immár több éve napenergia hajtja. Az innovatív üzemelés ugyanakkor nem áll meg itt: Siemens-technológia által irányított gépek dolgoznak és a cég saját fejlesztései is segítenek növelni a hatékonyságot. Az automatizált folyamatok révén a párnákat már robotkarok töltik meg, varrják be és csomagolják, majd juttatják el a raktárba. Mesterséges intelligencia használatára elsősorban a logisztikában és termelés-szervezés területén törekednek, azonban az olyan precíz és finom műveleteket igénylő munkafolyamatok során, mint például a divatszabó munkája, még valószínűleg sokáig nem fogják gépek helyettesíteni az embereket.

Tudta? Bizonyos munkafolyamatokat nem lehet gépesíteni a textiliparban. A divatszabó munkája például továbbra is elengedhetetlen a precíz és minőségi gyártásban. A párnák és paplanok tokjainak megvarrása kézi munka marad, mert ez a művelet egyelőre nem gépesíthető hatékonyan.

Hol rontjuk el a párnavásárlást?

A szakértő figyelmeztet, hogy nem szabad félvállról venni az alváskultúrát sem. Míg egy új telefonra sokan könnyen kiadnak akár több százezer forintot, egy jó párnára vagy matracra gyakran sajnálják a pénzt, – pedig az alvás minősége közvetlen hatással van az egészségre és a napi teljesítményre. A gyors, olcsó megoldásokat keresve sokan az online piactereken vásárolnak textiltermékeket, amelyek csábítóan olcsók, de jellemzően alacsony minőségűek. Egy minőségi párna vagy matrac hosszabb élettartamú, jobb alvásminőséget biztosít, így valójában jobban megéri a gyengébb minőségű termékekkel összehasonlítva.

