Szállítmányozás Németországba – így lesz hatékony itthonról is

Európa legnagyobb gazdaságaként Németország számos állam fontos kereskedelmi partnere.

A több mint 80 milliós piaccal Magyarország is hagyományosan intenzív árucserét folytat, részben a nálunk letelepedett vállalatokon keresztül. E cégek termelésének és a hazai vállalkozások export- és importtevékenységének is köszönhető, hogy a szállítmányozás Németország felé és az ellenkező irányba is igen jelentős.

Szállítmányozás – nem csak innen, nem csak oda

A Németországgal fenntartott gazdasági kapcsolatok a közép-kelet-európai térség minden állama számára stratégiai fontosságúak. A központját Lengyelországban működtető, Európa 15 országában saját logisztikai infrastruktúrát fenntartó Raben Group is kiemelt figyelmet szentel a helyi piacnak. Kiterjedt hálózatot üzemeltet, amely 39 telephely mellett több mint 3200 munkavállalót és 2100 szállítójárművet számlál. Emellett innovatív gyűjtőszállítmányozási megoldással, egyre több közvetlen összeköttetéssel segíti elő a régiós vállalatok németországi üzleti tevékenységét.

Közvetett szállítás, közvetlen előnyök

A Raben magyarországi logisztikai központjaiból napi rendszerességgel indulnak gyűjtőjáratok Németország irányába. A kelet felől érkező küldeményeket a mennyiség függvényében egy csehországi gyűjtőponton összesítik, és innen küldik tovább a címzettekhez legközelebbi depókba. Az optimalizált útvonalak és a szállítókapacitások kihasználtsága lehetővé teszi, hogy a szállítmányozás Németországba gyors, hatékony és fenntartható legyen.