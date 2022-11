Yanu, a bartender, aki soha nem megy szünetre

Hamarosan munkába állhat Yanu, az első robotcsapos.

Ha egy robot fáradhatatlanul dolgozhat a gyártásban, miért ne állhatna helyt a vendéglátásban is? Yanu páratlanul gyorsan szolgálja ki koktélokkal a vendégeket, miközben sem a türelmét, sem a lelkesedését nem veszti el egy pillanatra sem a műszak folyamán.

Könnyen szállítható, gyors, egyszerűen feltölthető és akár folyamatosan képes önállóan dolgozni megszakítás nélkül – Yanu, a mesterséges intelligenciával működő autonóm bartender a kiszolgáláson, a fizetésen túl még egy chatboton keresztül szóba is tud elegyedni vendégeivel, akiket felismer és még a kedvenc italaikat is megjegyzi.

Bár egyelőre az, hogy egy robot szolgálja ki a szórakozni vágyókat vagy egy elegáns üzleti esemény résztvevőit egyáltalán nem szokványos, a megoldás már a küszöbön áll. Alan Adojaan maga is a vendéglátásban eltöltött évek során szerzett tapasztalatai alapján döntött úgy, hogy itt az ideje új szintre emelni a kiszolgálást. Megfigyelte, hogy a bárjában dolgozó személyzet nem bírta a sok rendelést egy-egy hétvégi estén, így sok vendég csalódottan, rögtön az érkezés után távozott, miközben hétköznap a személyzetnek kevés dolga volt a kisebb forgalom miatt.

2016-ban elhatározta, hogy olyan megoldást keres, amely a fix költségeket – mint a személyzeti bérköltség – leszorítja, mellette pedig garantálja a vendégek pontos és gyors kiszolgálását. Annak ellenére, hogy először még a Tallini Egyetemen sem láttak potenciált az ötletében, Alan Adojaan 2020-ra néhány, a mesterséges intelligenciában és az autonóm működésű műszaki rendszerek tervezésében tapasztalt mérnökkel megtervezte Yanut. Az első prototípus már abban az évben bizonyított: ha nem is tökéletesen, de megmutatta az érdeklődőknek, hogy a robotizált kiszolgálás nemcsak pontos, hanem különleges, izgalmas és roppant gyors is.

De nemcsak a termék ilyen egyedülálló és minden tekintetben modern: Alan Adojaan szerint egy ilyen ambiciózus ötlet megvalósításához a fejlesztési környezet tekintetében is a maximumra kellett törekedniük. 2019-ben köteleződtek el a Siemens tervezési infrastruktúrája mellett, hogy a teljes folyamat átlátható és stabil legyen.

A Siemens Solid Edge biztos alapot teremtett a tervezésben. A mérnökök egyszerre dolgozhattak a funkciókon és a külső megjelenésen, minden alkatrészt megtervezhettek ugyanabban a szoftveres környezetben, ezzel el tudták kerülni, hogy a korábban megtapasztalt illeszkedési hibákkal újra szembesüljenek. Nemcsak a mechanikus alkatrészeket és kialakítást tudták megtervezni a programmal, hanem az elektromos tervezést is itt végezték, valamint a szimulációs környezetben tesztelni is volt lehetőségük az elképzeléseiket, és valós időben készíthettek animációkat és 3D-s megjelenítést az aktuális fejlesztési állapotról. A mérnököknek így egyszerre volt lehetőségük az egész projekttel és a legapróbb részletekkel is foglalkozni a szoftverben.

A Yanu így hozzávetőlegesen két és félszer gyorsabban kerülhetett piacra, mintha többféle szoftvertermékkel dolgoznának, bonyolultabb tervezési struktúrában. A szoftver használatával egy teljesen letisztult fejlesztési folyamatot alakítottak ki, így már két új prototípust is építettek, a kiindulási 18 hónaphoz képest alig 7 hónapnyi idő alatt.

A Siemens segítségével kifejlesztett, észt startup robotja, Yanu könnyen szállítható, telepítése pedig egyszerű, más hasonló rendszerekhez képest töredékidő alatt elvégezhető. Képes kommunikálni a vendégekkel, és a felhőalapú technológiáknak köszönhetően a karbantartásra vonatkozó információk távolról is elérhetők. Így lehetőség van folyamatosan felügyelni a működését, ami az első próbálkozások óta jelentősen felgyorsult. Ma már akár 100 italt készít el egy óra alatt és 1200 pohár megtöltésére képes. Egyetlen utántöltéssel 1000 vagy akár 1500 koktélhoz elegendő készletet képes eltárolni. Soha nem fárad el, ha pedig mégis elakadna valamiben, még azelőtt beavatkozhatnak a felügyeletét ellátó platformon keresztül, hogy a kiszolgálás megszakadna. A robotnál kártyás és mobilos fizetés is lehetséges.

Alan Adojaan és csapata az olyan forgalmas helyekre szánja megoldását, mint a repterek, a kaszinók, a szállodák bárjai – így ne csodálkozzunk, ha hamarosan belebotlunk Yanuba.

A témához kapcsolódva ajánljuk a Műszaki Magazin cikkét:

Siemens metaverzum : Virtuális világ – Valóra vált sci-fi: már a debreceni BMW-nél kopogtat a metaverzum. A Siemens első ipari metaverzuma Magyarországon valósul meg.