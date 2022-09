Műanyagipari újdonság hazánkban: vertikális fröccsöntőgép

Egyedülálló vertikális fröccsöntőgép-rendszer kezdte meg működését hazánkban

Több mint negyven éves tapasztalatuk van a műanyagiparban és az ipari gépek területén. Ennyi ideje foglalkoznak présgépekkel, értékesítenek és szervizelnek műanyag fröccsöntő gépeket, illetve azok perifériális berendezéseit. Többnyire horizontális gépekkel foglalkoznak, azonban a közelmúltban behoztak a magyar piacra egy vertikális berendezést, amelyről Konkoly-Thege Máté, a Thege-Plastic Kft. ügyvezetője azt mondja, hogy azoknak lehet jó választás, akik eddig nem tudták, hogy lehet gyorsabban és költséghatékonyabban is gyártani. Az egyedülálló rendszer a Trimetrik Kft. székesfehérvári gyárában kezdte meg működését a közelmúltban.

A TAYU Machinery Co., Ltd. az egyik legprofesszionálisabb fröccsöntő gépgyártó a Távol-Keleten. Hogy került látóterükbe a kínai márka?

A 2008-as válság előtt ment csődbe a Battenfeld, amelynek berendezései üzletünk alapját jelentették, az új tulajdonos pedig sorra mondta fel a közép-kelet-európai régió országaival a szerződéseiket, így velünk is. Egyrészt ekkor kerültünk át a német Ferromatik Milacron-hoz, másrészt ekkor léptünk be a kínai gépgyártók piacára is. Hamar érzékeltük a megrendelőink igényét, amely szerint a válságban olcsó, de akár még a használt gépekre is fokozódik az igény, a kínaiak pedig ezeknek megfelelő, kedvező árakon kínálták az új megoldásaikat. Miután beszálltam a cégvezetésbe, az egyik első feladatom a kínai kapcsolatok kialakítása volt, aminek köszönhetően partnerségre léptünk a ChenHsong vállalattal, amelyet már több mint tíz éve képviselünk, és amely évi 15 000 darab eladott fröccsöntő géppel a világ egyik legnagyobb gyártójának számít.

A TAYU Machinery vállalattal évekkel ezelőtt már dolgoztunk együtt, azonban a közelmúltban egy olyan európai színvonalat értek el mind a vezérlés, mind a gépek mechanikáját illetően, amelyek már felveszik a versenyt a drágább európai és japán gépekkel.

Milyen berendezések találhatóak meg a márka portfóliójában?

A TAYU a közép- és felsőkategóriás gépek piacára fókuszál, azzal a céllal, hogy az európai és japán gépgyártók versenyképes alternatíváját biztosítsák. A cég nagy precizitású műanyag fröccsöntő berendezések kutatására, fejlesztésére és gyártására specializálódott. A portfóliójukban megtalálhatóak függőleges, gumi, bakelit és BMC fröccsöntő gépek egyaránt, de egészen speciális felhasználású, például golflabda-gyártó gépeket is gyártanak.

Két fő gyártóbázissal rendelkeznek Zhejiang Hangzhouban és Guangdong Dongguanban, de több mint húsz irodát működtetnek Kínában, valamint megjelentek például Németországban, Japánban, Indiában, Indonéziában, Iránban, Malajziában, Vietnámban és Brazíliában is.

Olyan nemzetközi márkák választották a megoldásaikat, mint a Siemens, a Panasonic, a Toshiba, a Nishikawa, az AAC, a FAW Group, az ABB vagy a China Midea Group.

Mit gondol, mitől lehet érdekes a magyar vállalkozásoknak egy vertikális berendezés?

Magyarországon többnyire horizontális gépekről beszélünk, ugyanis a piac nagy részét ezek a berendezések teszik ki. A vertikális gépek piaca kisebb, de ettől még létező, speciálisabb felhasználásra készülnek, amikor például féminzerteket vagy kábelvégekre szükséges fröccsönteni, tehát több komponenses gyártások esetében. Tipikusan ilyenek az elektromos alkatrészek, a háztartási elektronika, az autóipar vagy az egészségügy területei, de eladtunk már ilyen gépet a csomagolóiparban tevékenykedő cég számára is.

Általában félautomata gyártásban használják, tehát az egyik oldalon bemegy, a másik oldalon kipotyog a termék vagy akár egy robotkar emeli ki, de mindehhez szükséges emberi erőforrás is, egy operátor, aki segíti, egyben koordinálja a gyártást. A berendezés tökéletesen alkalmas multikomponenses fröccsöntésre, több állomás kialakítására is.

Legutolsó vásárlónk a Králik testvérek neve fémjelezte, székesfehérvári Trimetrik Kft. volt, akik a magyar műanyag fröccsöntés egyik meghatározó szereplői. A vállalatot 1999-ben alapították, műanyag fröccsöntött termékek gyártásával 2001 óta foglalkoznak. Mindig is a legkorszerűbb technológiai színvonalat képviselték, az Arbourg, az Engel, a KraussMaffei és a Fanuc márkájú fröccsöntő gépekkel dolgoztak, de nem volt tapasztalatuk távol-keleti berendezésekkel. Fontos megjegyeznem, hogy a műanyag fröccsöntött termékek gyártása mellett felépítették saját szerszámüzemüket, amelyben magas színvonalú technológiával tervezik és gyártják a szerszámokat.

Ők is régi partnereink, korábban perifériákat vásároltak a Thege-Plastic Kft.-től. Miután megkerestek minket, elmondták, hogy vertikális gépben gondolkodnak, és csupa európai márka volt versenyben, illetve egy japán, viszont mindegyik megoldást drágának találták. Fontos volt számukra a szállítási határidő is, amely az európai márkáknál majdnem a duplája volt a kínaiak megoldásához képest, de természetesen a TAYU kedvező árai is mellettük szóltak, amelyek ugyancsak az európai megoldásokkal összehasonlítva 40-50%-os megtakarítást jelentettek. Ha ehhez hozzávesszük, hogy a márka fröccsöntő gépei szervo-hidraolikus rendszerrel rendelkeznek, aminek köszönhetően alacsony karbantartási igényűek, energiatakarékosak és rendkívül precízek, tehát a kor követelményeinek maximálisan megfelelnek, nem marad sok kérdés.

Nagyon fontosnak tartom, hogy naprakész tudással és tapasztalattal rendelkezzünk, és ezeket átadjuk a partnereinknek, a megrendelőinknek is, hiszen ez a közös fejlődés egyik záloga. Az új, TAYU vertikális fröccsöntő gép behozatalával, képviseletével az a célunk, hogy a partnereinknek egy európai gyártó által beárazott hidraulikus gép áránál 40-50%-al olcsóbban tudjunk kínai gépet biztosítani, amely megoldással versenyelőnyre tehetnek szert.

