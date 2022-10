JSW elektromos fröccsöntő

Csökkentse az energia felhasználását a professzionális JSW fröccsöntő-gépeivel!

Megjelent a rendelet, amelynek értelmében elindulhat a kormány által meghirdetett kkv-támogatási program. Az ebben foglaltak szerint legfeljebb 75 milliárd forint fordítható a hazai energiaintenzív kis- és középvállalatok energiahatékonysági programjára, további 25 milliárd forint pedig a beruházásaik önerejének biztosítására. Konkoly-Thege Máté, az ipari gyártógépek értékesítése és szervízelése terén negyven éves tapasztalattal rendelkező Thege-Plastic Kft. ügyvezetője a program lehetőséget teremt a hazai szereplőknek, hogy olyan új gépeket vásároljanak, amelyek akár 60 százalékkal kevesebb energiát használnak fel 30 százalékkal magasabb termékkibocsájtás és egyedülálló termékminőség mellett.

Mik a tapasztalatok, mennyire állnak készen financiálisan és innovatív szemléletben a hazai kkv-k arra, hogy minél gyorsabban elkezdjék az energetikai célú beruházásaik tervezését?

Sajnos minden oldalról egyre érzékenyebben érinti a válság a műanyagipari szereplőket. A koronavírus-járvány után éppen, hogy elkezdte volna utolérni magát a piac, de egyes üzemek mára odáig jutottak, hogy már az sem ritka, hogy az eddigi három műszak helyett kettőben, esetenként pedig már csak egyben termelnek. Olyan vállalkozásról is tudok, ahol konkrétan leálltak a gyártással. Bizonyos területeken szembe kell nézni a munkaerőhiánnyal is.

Ahogy ez a válságokban lenni szokott, lesz olyan, aki végleg lehúzza a rolót. A gyengék elesnek, az erősek megerősödnek. Ami megjósolhatatlan, hogy mely iparágak kerülnek ki győztesen, hisz a piaci trendek is felborultak.

Hetek óta járom az országot, folyamatosan találkozom a Thege-Plastic Kft. jelenlegi és jövőbeli partnereinkkel, a szakma képviselőivel, és azt tapasztalom, hogy bizonyos beszállító-láncok esetében, mint amilyen például az autóiparé, nagy a bizonytalanság. Kevéssé tervezhetőek a rendelésállományok, emiatt a nekik gyártó műanyagosok sem tudnak előre tervezni. A csomagoló- és építőiparban kevéssé érezhetőek a negatív hatások. Az egészségügyi szereplők némi visszaesésről számolnak be, normalizálódik a helyzetük a koronavírus-járvány lecsengését követően. Más területeken pedig még fokozottabb az igény a fejlesztésekre. Van olyan vásárlónk, aki nem csak gépparkot frissít, de kapacitást is bővít.

A piaci szereplők, akik eddig jellemzően a túlélésre játszottak, különösen a kkv-k, akiknek, ha volt is ambíciójuk innovatív fejlesztésekre, azok a sor végére kerültek, átgondolták a lehetőségeiket, és például az energiatakarékos gépekre még ebben a rendkívül nehéz időszakban is van kereslet. Még az olyan vállalatok is elgondolkodnak egy-egy költséghatékonyabb gép beszerzésén, ahol a kialakult helyzet miatt csak a kapacitásaik egy részét tudják kihasználni. Legtöbben már most a válság végére készülnek, talán az előremenekülés erős jelző, mégis valami hasonló zajlik most a műanyagipari szereplők tervei között.

Mit tapasztalnak a partnereik körében, mennyivel nőttek meg a rezsiköltségeik egy év alatt?

Egyértelműen két-háromszoros emelkedésről beszélhetünk. Emellett nehezíti a helyzetet a nagyjából egy évvel végbemenő alapanyagok árának emelkedése is, amely bizonyos szektorokat jobban, másokat kevéssé érintett. Ezért adott esetben kemény üzleti-stratégiai döntéseket szükséges meghozni, amelyet a partnerek, a vevők nehezen fogadnak el, viszont a fennmaradáshoz elengedhetetlen. Azt látom, hogy mindenki próbál kezdeni valamit ezzel a nagyon nehéz helyzettel.

Az 5-10 százalékos energia-megtakarítás, amelyet egy-két modernebb gép beszerzése és hadrendbe állítása jelent, ma sokkal vonzóbb, mint korábban. A vásárlóink egyre megfontoltabbak, akik számára minden megtakarított forint számít. Emellett érdekes jelenség, hogy vannak olyan területek, mint például az egészségügy, ahol akár még a rezsiárak emelkedésétől függetlenül is kiemelten figyelnek a fenntarthatósági törekvéseik teljesülésére, a környezetvédelmi szempontok érvényesülésére. Az ellátási láncok ezen szereplőitől olyan visszajelzéseket kapok, mely szerint a megrendelőik kifejezetten kérik az elektromos gépek használatát, hogy mind jobban tudják igazolni a karbon-lábnyomukat a saját vásárlóik felé. Ez azért is fontos tapasztalat, mert a kormány által meghirdetett kkv-támogatási program értelmében a kkv-k számára kétféle energiahatékonysági beruházási lehetőség nyílik meg. Egyrészt az alapvető termelési eljárásukban csökkenthetik az energiafelhasználásukat, például egy energiahatékony gépsor megvásárlásával, de akár az üzemük energetikai korszerűsítésével is. Másrészt lehetőségük lesz arra, hogy energiaönellátási-kapacitásokat építsenek ki például egy napenergiával működő „erőmű” építésével vagy geotermikus energia üzemi célú hasznosításával.

Ezek mind-mind olyan speciális beruházások, amelyek speciális tudást is igényelnek.

Igen. Amiben tudunk, segítünk a vásárlóinknak. Nemcsak a szükséges szervizháttérre gondolok, hanem a műanyagipari ismeretekkel rendelkező szakembergárdára is, amelyet szintén biztosítunk számukra. Ehhez az általunk forgalmazott márkák gépeinek kezelését olyan magas színvonalon kell ismernünk, hogy utána mások számára is képesek legyünk átadni a tudást, hiszen csak így lehetnek képesek a lehető legtöbbet kihozni az adott berendezésből, és csak ezen ismeretek birtokában fejleszthetik tovább a megoldást, és érhetik el, hogy a gépek olyan dolgokra is képesek legyenek, amelyre talán nem is gondoltak, amikor a gép megvásárlása mellett döntöttek. Segítünk a vevőnek a gyártásuk optimalizálásában is, amellyel további megtakarítások érhetőek el.

Az energiatakarékosság már nem csak egy lehetőség a gépparkok frissítésére, hanem egyre fontosabb szempont mindannyiunk életében. Újdonság, hogy az eddigi mozgási energia visszanyerő rendszert folyamatosan egészítjük ki, és az elektromos fröccsöntő gépeinket már megfelelő méretű akkumulátorokkal is ellátjuk, amelyeknek köszönhetően azok tölthetőek lesznek például az olcsóbb esti árammal vagy akár napelemmel, miközben napközben szolgálatot teljesítenek. Ez jótékonyan hat a termelésbiztonságra is, hiszen például egy áramkimaradás esetén is folyhat a gyártás.

Átlagosan milyen energia-megtakarítás érhető el az elektromos gépek üzembe-helyezésével?

Vegyük példaként a Japan Steel Works, azaz a JSW fröccsöntő gépeit, amelyek azon túl, hogy a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően energiatakarékosak és környezetkímélőek, biztonságosak, megbízhatóak, könnyen kezelhetőek és helytakarékosak is. Viccesen azt szoktam mondani, hogy nem túlzás a márka fröccsöntőit a Tesla autóihoz hasonlítani, hiszen a konkurensekhez képest több évnyi előnnyel rendelkeznek.

A JSW gépei új szintet képesek produkálni pontosságban és stabilitásban az iparág leggyorsabb, 62 mikroszekundumos szervo áramkörének köszönhetően, ami a márka saját fejlesztése. A JSW ultranagy fröccsöntő gépei az autó- és repülőgépgyártó ipari szektor körében népszerűek.

A hazai szereplőknek érdekesebbek a nagy fröccsöntőgépek, amelyek 60 százalékkal kevesebb energiát használnak fel 30 százalékkal magasabb termékkibocsájtás és egyedülálló termékminőség mellett. A rövidebb ciklusidő a nyomólap 20 százalékkal megnövelt sebességének köszönhető. Ebben a gépméretben a szén-dioxid kibocsájtást éves szinten 92 tonnával tudjuk visszafogni.

Ki kell emelnem, hogy a fenntartási költségük is jóval kisebb, mint a konkurenseké, hiszen egyszerű a használatuk, ezáltal kevesebb humánerőforrást igényel a működtetésük, ráadásul a szerelhetőségük is egyszerű.

A közepes méretű modelljeikről is elmondható, hogy kiemelkedően energiatakarékosak, például az új tervezésű dobjuk jóval kevesebbet fogyaszt, mint más gépeké. A befröccsentő egységek új csigatechnológiát és a JSW saját fejlesztésű visszaállítási funkciójával rendelkeznek, a záróegységük pedig amellett, hogy a legmagasabb precizitást nyújtja, kevesebb kenőanyagot igényel, így sokkal tisztább a működése.

Az említett kormányintézkedés célja, hogy mérsékeljék az energiaár-emelkedések hatását az érintett magyarországi vállalkozásokra. A hírek szerint egy kétszer százmilliárdos programról van szó, amelynek keretein belül az első százmilliárdot 2022-ben, a másodikat pedig 2023-ban lehet majd felhasználni. Azt hiszem, nem túlzás kijelenteni, hogy ez nagy lehetőség a hazai kkv-k számára, akiknek olyan korszerű berendezéseket tudunk ajánlani, amelyek jelentős energia-megtakarítással és jobb minőségben dolgoznak, ráadásul mindezt az európai hidraulikus gépek árán biztosítjuk számukra, amely megoldással versenyelőnyre tehetnek szert.

