A TikTok átlépte az egymilliárdos álomhatárt

Az elmúlt években valósággal berobbant a TikTok a felhasználók életébe. Ma már az elitklub része, melynek olyan tagjai vannak, mint a Facebook vagy a Twitter.

Mindössze 5 évre volt szüksége, hogy elérje az 1 milliárdos felhasználószámot. (Lásd a TikTok bejelentését itt!

A viharos tempót jól jellemzi, hogy 2018 januárjában 55 millió globális használója volt, decemberre ez a szám 271 millióra emelkedett, 2019 decemberére pedig már 507 millióra nőtt. A cég 2020 nyarán 700 millió havi aktív „tiktokozóról” számolt be, s alig több mint egy év elegendő volt az 1 milliárdos bűvös szám eléréséhez. Összehasonlításul: a Facebook 2021 második negyedévében 3,5 milliárd havi felhasználóval büszkélkedhetett a teljes alkalmazáscsaládjában, mely 60 millióval haladta meg az első negyedévi adataikat – számol be erről CNBC.

Bár az elmúlt időszakban több versenytárs is igyekszik másolni a TikTokot, nem sikerül műfajában letaszítani a trónról. A Facebook egy éve indította el az Instagram Reels-t, a Snap a Spotlighttal kísérletezik, a YouTube 2020 szeptemberétől működtet Shorts néven egy versenytársat.

A TikTok után a leggyorsabban növekvő alkalmazás a kínai WeChat volt, melynek valamivel több mint 7 év kellett az 1 milliárdos bravúrhoz. A Facebooknak (7,7 év), az Instagramnak (8,5 év), a YouTube-nak (8 év), a Whatsappnak (8.7 év) ennél jóval több időre volt szüksége e szám eléréséhez.

A TikTok Kínából származik, eredetileg Dǒuyīn volt a neve. 2012-ben alapította a pekingi ByteDance nevű cég videomegosztó közösségi szolgáltatásként, rövid tánc-, szinkronéneklés, tehetségvideók készítésére. Az alkalmazás Kínában 2016-ban vált elérhetővé IOS- és Android-platformokon, majd egy évvel később Kínán kívül is. Miután 2017-ben egyesült a musical.ly hasonló szolgáltatást nyújtó vállalkozással, TikTok néven futott tovább a kínai határokon túl. Az alkalmazás lényege, hogy a felhasználók rövid, 3–15 másodperces videókat készítenek, melyeken maguk énekelnek, táncolnak, tátognak, főleg jól ismert zeneszámokra. A TikTok azért sikeres, mert a rajta lévő videók többnyire látványosak, érdekesek, szórakoztatóak, közösségiek. Bárki megmutathatja magát, és pillanatokon belül népszerűvé válhat, akár az egész világon. Ma a legtrendibb közösségi videomegosztónak számít, elsősorban a tinédzserek körében.

A TikToknak Magyarországon is már több mint egymillió felhasználója lehet. Buglya Gergely, a Follow Me Agency szakmai vezetője szerint a TikTok térhódítása az oldal állandó fejlesztése, és a tartalomkészítők kimeríthetetlen kreativitása miatt megállíthatatlan. A TikTok ma már minden, amiről a fiatalság szól, sőt, ennél sokkal több. Élettér, információs tér, szórakoztató platform – és már nem csak a fiataloknak. Magyarország első TikTokkereknek szóló, azóta közösségi média fesztivállá váló eseményének szervezőjeként, a Follow Me Agency az elsők között karolt fel TikTok-tehetségeket, és vezette be őket az influencer marketing világába.