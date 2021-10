A Facebook vissza szeretné fogni a politikai posztokat

Kisebb hangsúlyt kaphatnak majd a politikai posztok és események a Facebook hírfolyamában a Facebook-felhasználók panaszai miatt, írja az Axios.

A Facebook azt is tervezi, hogy nem csak az USA-ban, hanem az USA-n kívül is megvágja a politikai tartalmakat. Ezt fogják most tesztelni Costa Ricán, Svédországban, Spanyolországban és Írországban.

A tervek szerint többé nem azok a posztok kapnak majd hangsúlyt a hírfolyamban, amiket sokan osztottak meg, vagy amikhez sokan kommenteltek, hanem azok a posztok, amik számítanak a felhasználó visszajelzésére, például szavazás formájában.

A változások vesztesei vélhetően azok a híroldalak lesznek, akik gyakran írnak és posztolnak politikai hírekről.

Már januárban elkezdte a Facebook a politikai tartalmak visszavágását néhány országban (USA, Kanada, Brazília, Indonézia), például azzal, hogy nem tett ajánlásokat a felhasználóknak, hogy csatlakozzanak valamilyen politikai csoporthoz. A felhasználók visszajelzései alapján a Facebook arra jutott, hogy az emberek kedvelik ezeket a változtatásokat.

