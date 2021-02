Egy törökországi cégcsoporttal és egy görögországi ügynökséggel kötött elsőként franchise megállapodást a Post For Rent csoport, ezzel is folytatva a vállalat globális terjeszkedését.

A megegyezések segítik az influencer marketing vállalat stratégiai céljainak elérését és lehetővé teszik a fenntartható és dinamikus növekedést.

Magyarország legdinamikusabban fejlődő influencer marketing vállalata, a Post For Rent két évre szóló exkluzív franchise-partneri együttműködésről írt alá megállapodást a görögországi White Rhino ügynökséggel, valamint a török és a teljes közel-keleti piac vonatkozásában a törökországi Dirty Cheap Creative filmgyártó és Rafineri ügynökség tulajdonosi körével a török és a teljes közel-keleti piac vonatkozásában. Az együttműködés keretében a budapesti központú Post For Rent teljes körű és állandó támogatást – professzionális technikai hátteret, nemzetközi esettanulmányokat, csapataik teljes körű szakmai felkészítését, brand anyagokhoz való hozzáférést, illetve folyamatos tréningeket – biztosít az ügynökségek számára, hogy globális szemlélettel és minőségben léphessenek fel a lokális versenytársakkal szemben.

A törökországi Dirty Cheap Creative, valamint a Rafineri ugyanazon tulajdonosi körhöz tartoznak. Az előbbi cég Törökországban piacvezető a televíziós és reklámfilm gyártás területén, a Rafineri pedig reklámügynökségként szerzett számos nemzetközi elismerés az elmúlt évek során. A török marketing iparágon felül a közel-keleti régióban is aktív jelenléttel bírnak. A két cég együtt a legnagyobb piaci szereplők közé tartozik összesen 250 főt számláló csapataikkal.

A Post For Rent a fentieken túl Görögországban is megerősíti jelenlétét, azáltal, hogy a White Rhino ügynökséget is franchise partner hálózatába integrálja. A digitális fókuszú ügynökség alapítója az a Dimitris Papadimitriou, aki 24 éves szakmai múltja során az egyik legnagyobb görög rendezvényszervező ügynökséget irányította.

A piacvezető ügynökségek a továbbiakban a Post For Rent külföldi franchise partnereként Post For Rent néven fognak működni, ezzel is erősítve a magyar társaság nemzetközi jelenlétét. A Post For Rent Budapesten kívül jelenleg öt városban, Londonban, Barcelonában, Zágrábban, Hong Kongban és Los Angelesben rendelkezik helyi operációval, egy közel 10 milliárd dollár értékű és exponenciálisan növekvő globális piacon.

„Büszkék vagyunk arra, hogy a Post For Rent egyedi üzleti modelljével hozzájárulhatunk újdonsült nemzetközi partnereink jövőbeli sikereihez az influencer marketing iparágban. Az elmúlt 5 év tapasztalatait 3-6 hónapon belül képesek vagyunk átadni partnereink számára, ezzel tesszük lehetővé a gyors növekedést. Ezek a megállapodások fontos állomásnak számítanak a kontinenseken átívelő, komplex Influencer Marketing és Media Network cégcsoport felépítésében, amely az igazi víziónk hosszú távon”

– mondta el a bejelentés kapcsán Csiszár Gergő, a Post For Rent alapítója és vezérigazgatója.